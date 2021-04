Oposición critica decisión de Álvaro Hernán Prada de renunciar a su curul

Los congresistas alternativos señalaron que la dimisión de Prada es un intento porque su caso en la Corte Suprema de Justicia pase a la Fiscalía, tal como ocurrió con el caso de Álvaro Hernán Prada.

Tras recibir sorpresivamente el anuncio del representante Álvaro Hernán Prada, de querer renunciar a su curul para concentrarse en su defensa en el caso de manipulación de testigos de Álvaro Uribe, en el que está relacionado, la plenaria de la Cámara convirtió de esta solicitud en un debate de si era conveniente y procedente aceptar su dimisión.

Para la oposición, su renuncia se trata de una “jugada” para buscar, como lo hizo su jefe político, Álvaro Uribe, de que su caso pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.

“Álvaro Hernán Prada, siguiendo a su líder Álvaro Uribe, acaba de renuncia a su curul para huir de la investigación que se lleva en la Corte Suprema de Justicia. Es muy grave que los miembros del Centro Democrático sigan perjudicando la institucionalidad de justicia y del Congreso”, opinó el representante verde, Mauricio Toro, quien hace unos meses también advirtió, a lo que, a su juicio, era un error al postular al mismo Prada a ser integrante de la Comisión de Acusación.

En el mismo tono, habló Juan Carlos Losada, del Partido Liberal: “Yo advertí de lo antiético que resultaba que el partido de gobierno postulara a Prada a la Comisión de Acusación y esta renuncia resulta igual de antiética que ese intento de haber llevado a una persona con proceso vigente en la Corte Suprema de Justicia a la Comisión. Invito a que encare su proceso ante el tribunal que juzga a los aforados del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia”.

En ese sentido, Wilmer Leal, también de los verdes, se refirió que lo inconveniente que se referían como oposición con relación a la postulación y aceptación de Prada a la Comisión de Acusación “se materializó con esta renuncia”.

Sin embargo, una mayoría apoyó la decisión del representante. Su coterráneo, Julio César Triana (Cambio Radical), señaló que “el derecho a la defensa debe ejercerse con estrategia”, refiriéndose a que su plan para que el caso pase a la Fiscalía es legal y válido.

Igualmente, el compañero de bancada de Prada, Gabriel Jaime Vallejo, defendió su decisión al considerar que la justicia está politizada y que lo que está viviendo él es un “vil montaje”.

A esto, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, respondió que “entiendo que es una estrategia jurídica que es legal. Esa es la paradoja, dicen que hay una politización de la justicia cuando la Corte Suprema de Justicia los va a meter a la manduaca, pero sí les sirve cuando la Corte dice que los aforados, si renuncian, pasan a ser investigados por la Fiscalía”.

Y agregó que una renuncia no es una simple renuncia si el reglamento del Congreso no obliga que la corporación vote con base en esta. “Lo que estamos diciendo es si estamos o no de acuerdo con esa estrategia jurídica, yo personalmente no lo estoy. Uno como hombre público debe enfrentar sus culpas”, señaló Asprilla.

El senador Iván Cepeda (Polo Democrático), contraparte del caso de manipulación de testigos, manifestó que fue una decisión que busca “huir de la justicia” y le advirtió que seguirá insistiendo en los estrados judiciales sobre la culpa del expresidente Uribe y su persona.

La plenaria terminó dándole la razón a Prada y con 113 votos aceptó su renuncia a la Cámara de Representantes. El saliente representante, en su explicación de la renuncia, señaló que “la judicialización de la política hace que personas como yo perdamos todas nuestras garantías”, dando a entender de su intención de que el caso pase a la Fiscalía.

