Oposición pide cumplir con el Acuerdo de Paz, pese a rearme de Iván Márquez

Los partidos opositores al gobierno de Iván Duque declararon que se mantendrán vigilantes para evitar que lo pactado en La Habana sea modificado. “Los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos”, señalaron.

Con Rodrigo Londoño, presidente de La Farc, como vocero, los partidos de oposición respondieron a la alocución presidencial realizada por el presidente Iván Duque el pasado jueves, cuando se conoció del rearme de un grupo de guerrilleros comandados por Iván Márquez. Sin embargo, la replica opositora fue más al exjefe negociador de las Farc que al mismo jefe de Estado.

“Los partidos declarados en oposición, nos unimos al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por este grupo de personas; que constituye una violación de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz. Los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos”, señalaron las bancadas de La Farc, el Polo, los Decentes y la Alianza Verde.

La oposición enfatizó en que sólo un pequeño grupo regresó a las armas, mientras el 95% de los exguerrilleros mantienen su voluntad de paz y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. “Los que queremos la paz somos muchos más y tenemos la obligación de no desfallecer”, afirmaron en su réplica, no sin antes rechazar las voces de quienes piden reformar lo pactado en La Habana.

“No se trata solamente de ofrecer certezas para la reincorporación socioeconómica y política de los exguerrilleros; el Acuerdo es ante todo, una ruta para una paz estable y duradera a nivel territorial, mediante la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, la reforma política, incluidas las 16 curules para las víctimas, en la Cámara de Representantes; garantías ciertas de seguridad para el ejercicio político de los exguerrilleros y los líderes sociales; el desmonte del paramilitarismo; así como el cumplimiento a las más de 90.000 familias que se comprometieron con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito”, afirmaron las colectividades declaradas en oposición al gobierno Duque.

De igual manera, reiteraron que rechazarán cualquier intento por cambiar las condiciones pactadas en La Habana y solicitaron al Ejecutivo garantizar los recursos que se requieren para su implementación. “Nadie entiende que para la guerra resulten recursos inmediatos, mientras se regatea cada peso que se destina a la construcción de la paz”, reclamaron al presidente Duque.

“El deseo mayoritario de los colombianos de vivir en paz, nos convoca a todos, sin excepciones, a la más firme defensa del Acuerdo y, a persistir en la búsqueda de una paz completa que, tal como lo demuestra la experiencia histórica, no vendrá solamente de la persecución policial y militar a los distintos fenómenos que hoy día alteran la tranquilidad de las comunidades en los territorios. La unidad de los colombianos, sin distinciones, debe darse en torno al noble propósito de una paz cimentada sobre la base de la justicia social. No podemos gastarnos otros 50 años, en enfrentamientos inútiles, no nos lo perdonarían las generaciones venideras. Para ese propósito de una paz con justicia social, el país puede contar con nuestro decidido aporte”, concluyeron.