Oposición pide investigar a Julio Gerlein por caso Merlano

Luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación preliminar contra el senador Arturo Char por las declaraciones de Aida Merlano que lo involucran, un grupo de congresistas de la oposición le pidieron a la Fiscalía hacer lo mismo con el empresario Julio Gerlein y otros nombres que mencionó la excongresista en versión libre ante la justicia venezolana y en entrevista con Vicky Dávila.

“El 6 de febrero, en una audiencia en Caracas, Venezuela, la señora Aida Merlano hizo graves acusaciones en contra de diversas personas; acusaciones que, de ser ciertas, tendrían sin dudas implicaciones de carácter penal”, se lee en la carta enviada a Francisco Barbosa, fiscal general.

Igualmente, recordaron que días después la excongresista reiteró en entrevista con Dávila los nombres que había señalado anteriormente. Entre ellos están los de Julio Gerlein, sus hijos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) y el clan Char, quienes le habrían ayudado a escaparse a Venezuela cuando pagaba una condena de más de 15 años de prisión por compra de votos.

"Este lunes, le presentaremos un nuevo derecho de petición al mismo fiscal Barbosa para que el ente acusador abra de inmediato una indagación o una investigación sobre Julio Gerlein y las demás personas que son de competencia de la Fiscalía, y que fueron mencionadas por la excongresista Aida Merlano en sus declaraciones ante la justicia venezolana", dijo Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, a Caracol Radio.

A lo que se refiere el senador de los verdes es a una carta que enviaron a principio de mes a Barbosa, cuando aún no había tomado posesión, pidiéndole que enviara una comisión de fiscales a Venezuela para escuchar a Merlano.

La respuesta de Barbosa ante la solicitud fue que el Gobierno no sostiene relaciones con Venezuela como para enviar una comisión, además de que no hay un mecanismo de cooperación judicial entre ambos países. “Lo que existe en Venezuela no es otra cosa que la ausencia de Estado de derecho, de justicia, de debido proceso y democracia”, explica la Fiscalía. También, señalaron que el ente acusador no tiene “nada que ver, ni tampoco va a enviar comisión alguna”.