Oposición pide pronunciamiento contundente del nuevo defensor sobre las manifestaciones

El representante David Racero asegura que la entidad “se ha desentendido de las situaciones de vulneración de derechos presentadas en los últimos días”. Este jueves, el defensor Carlos Camargo se refirió sobre los hechos.

En menos de una semana de su posesión, el nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tomó las riendas del Ministerio Público que vela por los derechos humanos en medio de un ambiente en el que se han contabilizado, por lo menos, cinco masacres y la muerte de nueve personas en Bogotá y sus alrededores, contando la del abogado Javier Ordóñez que despertó la rabia de la ciudadanía por la represión policial. Hecho que la alcaldesa Claudia López llamó como otra masacre.

No es menor el liderazgo que debe de tener Camargo en estos momentos y eso es lo que le pide la oposición, que considera que la entidad “ha estado desatendida de las situaciones de vulneración de derechos de vulneración presentadas en los últimos días”, escribió el representante David Racero en su cuenta de Twitter.

Porque la @DefensoriaCol se ha desentendido de las situaciones de vulneración de derechos presentadas en los últimos días, y debe cumplir su tarea como entidad rectora en la defensa, promoción, protección y divulgación de los DDHH, radiqué esta solicitud hoy:

En una carta, el parlamentario del MAIS le pide seis acciones al defensor que tomó las riendas de la organización el pasado 1 de septiembre. Lo primero es que se pronuncie sobre los recientes hechos de excesos de la Fuerza Pública, violencia y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, este jueves, el defensor se refirió a la situación. “Desde la Defensoría solicitamos revisar os procedimientos de la Policía con el fin de que no se repitan situaciones como las que se presentaron en las últimas horas en Bogotá. Lamento la perdida de más vidas y me solidarizo con las familias de las víctimas. Advierto que la violencia no es nunca la respuesta, invitamos a la serenidad pública y a canalizar cualquier reprobación en el marco del derecho que tienen los colombianos a la protesta pacifica. La Defensoría seguirá cumpliendo su función de garante de los derechos de los ciudadanos”, fueron sus palabras.

Pero más que un pronunciamiento contundente rechazando los excesos de la autoridad, Racero también le solicita que se active “un canal de comunicación y atención urgente y prioritario para que la ciudadanía pueda reportar las violaciones a sus derechos y puedan recibir acompañamiento jurídico de parte de la entidad, en casos de heridos, retenciones ilegales por parte de la Policía Nacional, muertes y cualquier tipo de violación de derechos humanos”. Y bajo esa misma línea, pidió para que haya información y divulgación sobre las rutas de atención en caso de que se presente una de las situaciones mencionadas.

Por último, el representante le pide explicaciones de por qué, según dice, el Ministerio Público no asistió al Comité Civil de Convivencia convocado por la alcaldesa este miércoles, así como información sobre cómo apoyó la Defensoría las movilizaciones y cuántas quejas se han recibido hasta ahora sobre violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas.