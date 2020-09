Varios congresistas de la oposición y hasta un exmagistrado rechazaron la intervención de Carlos Holmes Trujillo en respuesta al fallo de la Corte Suprema que pide garantías para la protesta pacífica.

Tras el fallo de la Corte Suprema que llamó la atención sobre el papel de la Fuerza Pública, sobre todo el Esmad, durante la protesta social y exigió que el Ejecutivo presentara disculpas por las irregularidades en máximo 48 horas, la respuesta del ministro Carlos Holmes Trujillo fue salir en defensa de las instituciones a su cargo. El funcionario aseguró que “el Esmad no incurre institucionalmente en excesos”.

También señaló que se tratan de casos individuales “de algunos de sus integrantes” y aseguró que la acción del Esmad y otros miembros de la Fuerza Pública está guiada por “protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia”. En dicha intervención no hubo ningún rastro de las disculpas que el Ejecutivo tiene que presentar a más tardar este jueves en la tarde.

Nuevamente la actitud del ministro de Defensa ante la acción de la Fuerza Pública y sus excesos fue blanco de críticas. En vez de generar tranquilidad, lo dicho por Carlos Holmes Trujillo fue rechazado por varios miembros de la oposición, que incluso llegaron a señalar que se estaba incumpliendo con las exigencias hechas por el alto tribunal en su fallo.

La senadora Angélica Lozano fue una de las primeras en rechazar lo dicho por el ministro Trujillo. “En Estado de derecho todos acatamos los fallos de las Cortes nos gusten o no. Peligrosa y lamentable jugadita del Ministerio de Defensa y Gobierno para no pedir perdón por abusos de fuerza en asesinato de Dilan Cruz y hacer reforma institucional de lógica pública”, fue uno de los primeros mensajes de la senadora de la Alianza Verde.

La senadora aseveró en un video que el gobierno de Iván Duque busca crear una situación de inestabilidad en el país para no acatar el fallo y enfrentar a las Cortes Suprema y Constitucional. “La Policía es una institución vital en nuestro país. Cada municipio de Colombia la necesita funcionando lo mejor posible. Esto es una oportunidad de reforma y lamento que el Gobierno prefiera buscar un choque de trenes, evadir la justicia e incumplir la constitución”, agregó la senadora.

Por último, la congresista hizo duros señalamientos al Ejecutivo: “Lamento que el Gobierno le haga conejo a la Corte Suprema. Es más fácil y mejor para nuestra sociedad que le pidan perdón a la familia de Dilan Cruz, asesinado en protestas el año pasado, y que emprendamos esa reforma a la Policía que va a fortalecer y mejorar la seguridad”.

Otro de los que fue muy crítico de las acciones del Gobierno fue el senador Roy Barreras, de la U y compañero de comisión de Lozano. A través de un trino, el senador dijo que, de forma arrogante, el ministro Trujillo desconoció y despreció a la Corte Suprema. “Ni una sola palabra en relación con las víctimas ni de reconocimiento y respeto a decisiones de la justicia”, expresó Barreas, que añadió que dicho mensaje desinstitucionaliza al país.

La representante Ángela María Robledo, que llegó a la Cámara por ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, se unió al rechazo a lo dicho por Caros Holmes Trujillo. “Semejante escándalo porque la Corte Suprema ordenó proteger los derechos humanos, pero ven en video a la Fuerza Pública asesinar y herir y ahí si callan. ¡Fascistas!”, fue el primero de los varios menajes de la representante sobre el tema.

Luego, Robledo fue más directa y criticó puntualmente la intervención del ministro de Defensa, a la que señaló de ser una notificación del Gobierno de que no se acatará el fallo del alto tribunal. “Carlos Holmes Trujillo dijo que el Esmad no incurre en excesos y tampoco pidió perdón. Una nueva bofetada de este dictatorial Gobierno a la institucionalidad”, expresó la congresista.

Gustavo Petro fue otro de los que calificó el pronunciamiento de Carlos Holmes Trujillo como dictatorial. “Si el gobierno no respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, simplemente delinque”. Por otro lado, le pidió al presidente Iván Duque que se pronuncie y pida el perdón exigido por la Corte Suprema a través del espacio televisivo que tiene todos los días a las 6 de la tarde.

Las críticas también vinieron del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, que se refirió a la solicitud del Gobierno de que la Corte Constitucional revise la decisión del alto tribunal sobre la protesta social. “El fallo de la Corte Suprema sobre derecho a la protesta es de segunda instancia. No cabe impugnarlo. La solicitud de selección a la Corte Constitucional no interrumpe la obligación de darle cumplimiento inmediato. El Gobierno no debe dar mal ejemplo de desacato a los fallos judiciales”, comentó el jurista.

Hernández, que catalogó el fallo como una reivindicación de los derechos esenciales de la democracia, le recordó al gobierno que la determinación del alto tribunal de pedir perdón no fue una solicitud sino una orden que debe ser acatada. Curiosamente después de estos trinos, la cuenta del exmagistrado fue señalada por Twitter como restringida por actividad inusual. Estas advertencias son típicas cuando un usuario es denunciado por varias personas.