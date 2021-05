Pacto Histórico pide al Gobierno derogar reforma tributaria de 2019

El senador Gustavo Petro expresó que Alberto Carrasquilla, saliente ministro de Hacienda, se equivocó en la política económica que permitió los bonos de títulos de deuda pública en manos de particulares de Colombia, pues estos se “desplomaron”.

Este lunes, el Pacto Histórico le solicitó al presidente Iván Duque que derogue la reforma tributaria aprobada en 2019 por el Congreso. La petición la realizó el senador Gustavo Petro, secundado por otros congresistas como Iván Cepeda, Roy Barreras, Armando Benedetti, la representante María José Pizarro, María Angélica Prada, integrante de Mujeres Polo, y la política Clara López.

En una rueda de prensa, Petro enfatizó en que la crisis económica actual no solo se dio por el escenario que generó el COVID-19, sino también un mal manejo por parte de Alberto Carrasquilla, saliente ministro de Hacienda. Aseguró que todo se remonta a la reforma tributaria de 2019 y a los bonos de títulos de deuda en manos de particulares. “El 29 de abril, antes de que el presidente Iván Duque retirara la reforma tributaria, Bloomberg, página experta en finanzas, publicó un artículo sobre lo que está aconteciendo con los bonos títulos de deuda pública en manos de particulares de Colombia. Es decir, las personas que han entregado dinero a título de deuda al Estado colombiano y esperan rendimientos. Según la página, estos bonos se desplomaron. Si alguien quisiera venderlos, le darían cero dólares”, recalcó.

En esa línea, afirmó que la estrategia de los bonos fue una equivocación: “Solo hay cuatro países con bonos basura, entre ellos Colombia. Es el resultado de un enorme fracaso de política económica, que viene siendo constituida desde la reforma tributaria de 2019, porque su intención era disminuir impuestos a sectores corporativos muy poderosos como petroleras y sector financiero. Eso se logró y de inmediato hubo debilitamiento de las finanzas públicas que se agravó con el COVID-19. Por eso hoy tenemos un desplome del peso colombiano”, explicó el senador de la Colombia Humana.

Así las cosas, insistió en que el Estado se debilitó por la reforma de 2019 y, entonces, “de manera desesperada deciden presentar una nueva reforma tributaria, pero articulándolo sobre la base del impuesto a la comida y de la gente que trabaja. No es posible que si aumenta el hambre en Colombia, se aumente los impuestos a la gente”, añadió. “Nuestra propuesta es retirar la actual reforma, algo ya cumplido, pero no hacer trampas para reeditarla de nuevo. Y en segundo lugar, derogar la reforma de 2019. No es mucho pedir porque la de 2019 fue hecha sobre la base de una teoría falsa y Carrasquilla decidió aplicarla en Colombia”, agregó, diciendo también que propone esto para que el país se pueda concentrar en desafíos como la vacunación contra el coronavirus.

Expuso que la derogatoria de la reforma tributaria de 2019, según expertos consultados por el Pacto Histórico, “puede significar nueve billones anuales adicionales de ingresos tributarios”, lo que haría que el déficit fiscal disminuya y sea necesario recaudar menor cantidad de dinero por medio de otra reforma tributaria. “En momentos de recesión la emisor debe dedicarse a financiar directamente la política social y no ser simplemente una fuente de liquidez bancaria”, declaró.

Luego, intervinieron los demás integrantes de la alianza electoral. La senadora de la UP, Aída Avella, manifestó que los reclamos sobre el rechazo de la reforma tributaria recién retirada también deben caer sobre la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. “Usted no es la dueña de la finca, aquí hay ciudadanos a quienes se les tiene que preguntar. No puede poner peajes y venirnos a decir la disculpa de que hay que hacer carreteras. Los peajes dentro de las ciudades son los que están ocasionando el paro”, declaró.

Por su lado, Roy Barreras rechazó la militarización que propuso el presidente días atrás para devolver el “orden público” a las ciudades en las que continúan las protestas contra el Gobierno. “Tanquetas en las ciudades cumpliendo la orden dada por el uribismo a los soldados de la patria, colombianos humildes disparando contra otros colombianos humildes. Hoy, hay que denunciar que a esta hora el partido de gobierno promueve el eustado de conmoción interior, en n nuevo intento para el totalitarismo: la democracia está amenazada”, comentó, mientras alertó a la ciudadanía de la reforma a la salud que sigue discutiéndose en el Congreso. “Hoy exigimos también el retiro de la reforma tramposa a la salud impulsada por los verdadero depredadores de ese sistema. Nada hacen para recuperar la red pública hospitalaria, ni la estrategia de atención primaria en salud, ni la dignidad laboral de los trabajadores en salud la mayoría tercerizados”, resaltó.