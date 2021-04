Si bien el descontento y la desaprobación contra el Gobierno se concentran en su reforma tributaria, sus otras flaquezas, como las demoras en el proceso de vacunación o su baja sintonía con la ciudadanía, son frentes que aprovechan desde ya sus contradictores en busca de capitalizar la inconformidad y sumar votos. Análisis.

El descontento social que de nuevo retumba con fuerza en Colombia –aun en medio del tercer pico de la pandemia y de retadores fallos judiciales que pretendían limitar la protesta– es apenas el abrebocas de la agitación política que se intensificará con el pasar de los meses con miras a las elecciones de 2022. Si bien hoy el inconformismo se aglutina alrededor de la posiblemente trasquilada reforma tributaria en la que insiste el gobierno de Iván Duque, de fondo persiste la crisis social y económica que tiene en agonía al país.

El malestar no es gratuito. Según acaba de revelar el DANE, el año pasado se disparó el número de colombianos sin los suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas: 21,2 millones, es decir, casi la mitad de toda la población (44 %). Por si fuera poco, la más reciente encuesta de Invamer dejó en evidencia que se alcanzó otro pico –el más alto en tres años– de colombianos que creen que las cosas van mal en frentes tan determinantes como la corrupción (93 %), la inseguridad (92,8 %), el costo de vida (91,8 %) o la lucha contra la pobreza (82 %). Se trata, precisamente, de banderas que el entonces candidato Duque y su partido, el Centro Democrático, se mostraban dispuestos a atender con prioridad.

La suma de estas dificultades, así como la desaprobación de Duque (63,2 %) y los traspiés en procesos como la vacunación masiva, son sin duda una excepcional “palomilla” para quienes hoy se abren camino en la contienda electoral del próximo año.

“Este gobierno debería dejar atrás tanto arribismo político y egolatría de poder, y escuchar. Estamos ad portas de las elecciones de 2022 y lo único que está generando es fortalecer la agenda política de los partidos de oposición y de los independientes, que están pescando en rio revuelto. A los caciques políticos, Duque les está poniendo en bandeja de oro la posibilidad de llegar a la Casa de Nariño”, explica la politóloga especialista en marketing político Angélica Martínez.

De allí que hoy retumben en los titulares de los medios de comunicación toda clase de críticas y propuestas de viejos “zorros” en la arena política, como el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal; Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, o Dilian Francisca Toro, directora de la U. Incluso, el escenario es tan adverso alrededor de la reforma tributaria, que ha dado pie para que el propio Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, salga a ventilar problemas de comunicación y reclamos hacia el Gobierno.

“En este año preelectoral, los diferentes actores políticos, que están organizando sus campañas, buscan la forma de cautivar a los votantes y aprovecharse de este descontento para ofrecer nuevos liderazgos y unas soluciones a las diferentes problemáticas y percepciones que tienen los ciudadanos”, señala a su turno la profesora María Alejandra Arboleda, experta en comunicación y opinión pública.

La vacunación contra el COVID-19, pese a los intentos por no politizar el proceso, también será un factor en clave electoral. Según el profesor y analista político Mauricio Jaramillo, aunque este gobierno pretendía dejar resuelto el tema de la inmunización, la problemática persistirá aun con nuevo presidente. “Este gobierno pretendía entregarle al próximo mandatario resuelto el problema del COVID, pero lo que vemos es que estamos cada vez más lejos de esa meta. Es muy probable que en torno a la recuperación económica, a la vacunación masiva y, obviamente, a esta reforma fiscal, se vayan perfilando ya las candidaturas”.

Por si fuera poco, según los expertos, las posturas del presidente también atizan los ánimos y les dan combustible tanto a sus contradictores como a los jugadores políticos. Por un lado, pese al malestar social, Duque salió ayer a defender una vez más su reforma, asegurando que “hablar de un retiro podría generar gran incertidumbre financiera”. Por otro lado, pareció ignorar el mensaje que se gritaba en las calles y concentró su discurso en los hechos de violencia durante la jornada de paro, llegando a decir que se trata de “vandalismo criminal”.

“Este es un presidente que ha tenido muchas dificultades para dialogar con los distintos sectores, especialmente con el social. 2019 fue un campanazo para que en Colombia hubiera un marco de diálogo social que hasta ahora no hay. Se instalaron mesas que se fueron desmontando conforme avanzó la pandemia, pero este es un presidente que no tiene, no se le ve, una vocación por conversar. Lo que vimos el miércoles fue un gobierno que se lanzó a estigmatizar –como siempre– a los manifestantes, sin tener en cuenta que salió un porcentaje representativo de gente, inconforme no solo con la tributaria, sino con su gestión”, advierte Jaramillo.

En ello coincide la profesora Arboleda, quien manifiesta que, pese a los llamados de diálogo, al Gobierno no se le ve un genuino deseo de atender los reclamos. “Duque nunca conectó con los ciudadanos. Logró hacer una buena campaña y llegar al poder, pero sus apuestas de gobierno y su narrativa no estaban alineadas con los ciudadanos. Esto no es solo que llegó la pandemia y cambió por completo la agenda, claro que eso influyó, pero mucho antes las prioridades del Ejecutivo no eran coherentes con lo que estaban esperando los ciudadanos”.

La desconexión es tal que desde el propio Congreso hacen un mea culpa y proponen otro paro, esta vez legislativo, hasta tanto Duque retire la reforma. “Estamos desconectados. La gente salió a pesar del COVID y de un fallo judicial. Salió porque está brava, con hambre, sin trabajo y con miedo al futuro. El Congreso no representa a nadie. Hoy el poder lo tienen el Ejecutivo, las redes y los jueces. Por eso presenté una proposición para que el Congreso no sesione mientras no se retire esa reforma tributaria”, aseguró el senador de oposición Armando Benedetti.

Para la politóloga Angélica Martínez, dado el ambiente de crispación social, cada día que pase sin una determinación concreta y sin respuestas a los reclamos en las calles exacerbará los ánimos. “Aumentará la indignación del pueblo que, a pesar de estar expuesto a salir por el COVID-19, le tiene más miedo a la reforma”. En ese sentido, el profesor Jaramillo aboga por un verdadero liderazgo de Duque, asumiendo la coordinación y la visibilidad de sus iniciativas, en lugar de funcionarios “fusibles”. “Hemos visto a un presidente que se estancó en su programa de una hora diaria. Vemos una falta enorme de información respecto a las vacunas y el proceso. De fondo, no hay rendición de cuentas. Este es un gobierno que no dice, no informa y no comunica”, dice.

Desde otra mirada, la profesora María Alejandra Arboleda asegura que el primer paso para bajar la temperatura y hacerle frente al descontento es, inicialmente retirar la reforma, y buscar un consenso con los diferentes actores políticos y con la misma ciudadanía en pro de propuestas adicionales que permitan atender el hueco fiscal. A ello se suman acciones, “concretas y simbólicas”, en la lucha contra la corrupción y el derroche.

“Hay que reducir las inversiones en propaganda y en temas que la ciudadanía no ve tan prioritarios. También llamar a construir consensos. Más allá de rechazar el vandalismo, hay que leer lo que pasó el miércoles. El cacerolazo es algo muy simbólico e importante para analizar. Se requiere un gobierno y unos líderes más empáticos y que conecten mucho más con la ciudadanía. Es difícil que Duque corrija el rumbo en tan poco tiempo y más en un año preelectoral, pero podría hacer algo para que no salga tan mal. La mejor forma de recomponer es reconocer que no se está gobernando de la forma adecuada y que es necesario escuchar a la gente”.

Sea cual sea la determinación que termine adoptando, al menos con la reforma tributaria, parece que ya es tarde para Duque. Si decide retirarla, le terminará dando la razón a quienes reclamaban que no era el momento, que estaba mal diseñada y que ni siquiera se socializó con los partidos. Por otro lado, si persiste en su trámite y se hunde en el Congreso, se verá como derrotado y, además, como un obstinado. Es decir, con cara o sello, pierde el jefe de Estado.

