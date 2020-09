Las personalidades enviaron una carta en la que responsabilizan al Gobierno de Iván Duque de las consecuencias “que la guerra de odio y amenazas” puedan traer contra la justicia y contra la vida del senador y sus colaboradores.

Justo este miércoles –cuando se tiene previsto que los abogados del expresidente Álvaro Uribe pidan su libertad ante un juez de control de garantías en Paloquemao, por su presunta participación en manipulación de testigos–, se conoció una carta de más de 40 personalidades, entre parlamentarios de Europa, Canadá y Estados Unidos, así como miembros de la academia, organismos defensores de derechos humanos y hasta el nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, quienes expresaron respaldo a las cortes de justicia en Colombia y al senador Iván Cepeda por el caso judicial que se adelanta contra el exmandatario.

En la misiva, los firmantes responsabilizan al Ejecutivo que lidera Iván Duque de las consecuencias “que la guerra de odio y amenazas” puedan traer contra las cortes y contra la vida del senador Cepeda y sus colaboradores, advirtiendo que la detención decretada por la Corte Suprema de Justicia contra Uribe generó nuevas amenazas contra Cepeda y ataques contra las cortes y la independencia judicial, incluso por parte del propio Duque.

“Esta decisión exacerbó los ánimos del Centro Democrático, partido de gobierno liderado por Uribe. Sus seguidores han incitado al desacato y han propuesto una constituyente que crearía un tribunal supremo único, lo cual implicaría eliminar las actuales cortes, que han mostrado independencia”, lamentan.

En esa línea, alertan que un tribunal único sería “un claro atropello al Estado de derecho y a la democracia”, alegando además que el presidente Duque ha presionado a la Corte Suprema y ha asumido verbalmente la defensa del expresidente Uribe.

Los firmantes recuerdan que Cepeda ya había sido amenazado en el pasado y ha sido Reiteradamente víctima de escuchas Ilegales" por el Gobierno. En ese sentido, destacan que el parlamentario del Polo Democrático ha trabajado toda su vida por la defensa de los derechos humanos, por el logro e implementación del Acuerdo de Paz, y por el derecho a la vida de líderes sociales y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz, que están siendo asesinados sistemáticamente.

“Este recrudecimiento de las amenazas contra la vida del senador Iván Cepeda, su familia y su equipo de colaboradores, es muy grave. También están amenazadas otras personas vinculadas al proceso contra el expresidente Uribe. La independencia judicial y la estructura democrática del país también están en grave riesgo, por los ataques a las altas cortes y la parcialidad del presidente Duque a favor del expresidente Uribe”, precisan.

Quienes firman resaltan que el expresidente Uribe, así como cualquier persona, tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Sin embargo, insisten en que igualmente la democracia exige el pleno respeto a la independencia judicial y a las decisiones de las cortes.

“La vida e integridad de todas estas personas debe ser garantizada, así como las de todos quienes han sido amenazados como consecuencia del proceso contra el expresidente Uribe Vélez. Igualmente expresamos nuestro defensa de la independencia judicial en Colombia y nuestro apoyo a la labor de las altas cortes, cuyas decisiones deben ser respetadas, especialmente por el Gobierno”, puntualizan.

