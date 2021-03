Partido de la U pide actualizar ley de prevención y sanción de violencia contra las mujeres

Según Dilian Francisca Toro, presidenta de la colectividad, se debe repensar la ruta de las denuncias y que todo se integre en un único sitio, para que las mujeres sean protegidas por el Estado y no sean revictimizadas.

El Partido de la U, a través de su presidenta Dilian Francisca Toro, planteó la actualización de la Ley 1257 de 2008, de la cual fue ponente, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, de cara a repensar una ruta para que las denuncias de las mujeres sean más efectivas y eficaces.

Según la exsenadora y exgobernadora del Valle, “en Colombia no se puede seguir permitiendo la violencia de género, la violencia contra la mujer es un tema que no se puede salir de las agendas de los que gobiernan y se necesitan acciones inmediatas para respaldarlas, protegerlas y hacer cumplir sus derechos. Debemos repensar la ruta de las denuncias de las mujeres. Hay que lograr integrar en un único sitio para que sean protegidas por el Estado y no sean de nuevo violentadas”.

Según cifras de Medicina Legal, entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre de 2020, 519 mujeres fueron asesinadas y se practicaron 9.652 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. El 85% (8.252 casos) de víctimas de violencia sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas.

Precisamente, del total de casos de mujeres, adolescentes y niñas, 6.963 víctimas de violencia sexual fueron niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años. Asimismo, se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con razón probable asociada a conflictos de pareja y violencia física, psicológica o sexual.

Toro, quien participó en el foro virtual “Mujeres Transformadoras”, hizo alusión a una de las iniciativas más importantes implementadas en su administración como gobernadora del Valle, el Código Rosa o Consultorio Rosa, para combatir la violencia de género, lo cual, dijo, espera sea replicada en todo el país.

“Para ser una mujer transformadora tenemos que buscar que las decisiones que tomemos las mujeres se hagan sin juzgamientos y sin censura de la sociedad; debemos creer en nosotras mismas para lograr cumplir nuestro sueño de actuar en libertad, decidir y luchar”, enfatizó.

El encuentro virtual contó con la participación de Josefina Klinger, directora de la Fundación Mano Cambiada; Mónica Valencia, representante a la Cámara por el Vaupés; María Isabel Covaleda, directora de la Fundación MAISA y Ángela Mafla, directora de la Fundación Con Cariño Por Nariño.