Partido de la U suspenderá al senador Pulgar tras detención ordenada por Corte Suprema

Dilian Francisca Toro, presidenta de la colectividad, anunció que el congresista será suspendido mientras su situación judicial se resuelve. Asimismo, confirmó que hay una investigación disciplinaria que hasta el momento no ha tenido resultados.

En la mañana de este martes, la Corte Suprema de Justicia sorprendió con la orden de detención del senador Eduardo Pulgar. El congresista está siendo investigado por supuestos ofrecimientos a un juez de Usiacurí, municipio del Atlántico, para que fallara a favor de unos aliados políticos.

Los primeros informes en contra de Pulgar se conocieron en julio de este año, pero solo hasta ahora el Partido de la U tomó una acción en contra del senador. La presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, en diálogo con la W, anunció que le será suspendida su militancia a Eduardo Pulgar mientras esté en prisión.

Toro señaló que la medida se retirará o se hará más extrema dependiendo si el congresista costeño es condenado o absuelto por los cargos por los que es señalado. En la entrevista radial, la política vallecaucana fue cuestionada por la demora del partido en tomar acciones contra Pulgar, pero esta respondió que esta situación se encuentra en un proceso disciplinario que es independiente a las directivas de la colectividad.

“Tenemos que regirnos por los estatutos, pero estamos mirando un posible cambio. Toca seguir los conductos regulares”, agregó Toro frente a los cuestionamientos en contra del comité de ética por no haber tomado mayores acciones en contra del senador hoy detenido.

En este punto salió a relucir las expulsiones en contra de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, que fueron apartados por supuestamente no cumplir la ley de bancadas y pronunciarse en contra de algunas determinaciones del partido. Los cuestionamientos a Toro apuntaron a que los señalamientos en contra de Pulgar fueron mucho más graves y allí todavía no ha existido pronunciamiento alguno.

La cacica electoral del Valle del Cauca aseguró que desde el partido hay cero tolerancia a la corrupción, pero que había que darle la oportunidad al senador Pulgar para que demostrara su inocencia. “Hay un debido proceso” agregó.

Sobre la suerte de la curul de Pulgar aún no hay certezas. Toro reconoció que esta decisión la debe tomar la Comisión de Ética del Senado. Esta determinará si cabe la figura de la silla vacía mientras se procesa a Pulgar o no. Curiosamente el hoy detenido hace parte de esta célula.

Los cuestionamientos a la U se dieron porque el partido no tomó una decisión en casi cinco meses frente a Pulgar y su pertenencia al partido. Es más, hasta hace poco participó en las actividades de este, incluso habría tenido parte de la discusión de la bancada del Senado sobre la candidatura que apoyarían para la Procuraduría.

Fue este partido el que apoyó en primer lugar a Margarita Cabello. Este apoyo fue fundamental para que la exministra resultara elegida como nueva procuradora, en reemplazo de Fernando Carrillo. El hecho generó cierta controversia, pues Pulgar participó y dio su apoyo a Cabello, lo que implicó que participó en la elección de la funcionaria que dirigirá el ente de control que tendría que llevar el proceso disciplinario por el supuesto soborno que habría ofrecido y que hoy lo tiene tras las rejas.

Vale recordar que se tuvo conocimiento del supuesto cohecho gracias a una publicación periodística de Daniel Coronell. En una columna titulada “Pulgarcito, se difundieron unas grabaciones que hizo el juez Andrés Rodríguez, en las que se escucha al senador intentando sobornar al togado para que lo ayudara con un caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Según se escucha, Pulgar habría hecho el ofrecimiento con la intención de favorecer a un aliado político suyo, Luis Fernando Acosta Osío. “Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen (el juez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, quien los presentó) pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”, se escucha en los audios revelados por el periodista. Pulgar le habló de “200 palos”, que vendrían a ser $200 millones de “recompensa” para el juez si accedía a su petición. Lo cual no ocurrió.