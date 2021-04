En línea con partidos como el Liberal, la U alertó que la iniciativa afecta la canasta familia e instó a que sean los grandes empresarios quienes hagan el mayor aporte para superar la crisis económica y social.

Pese a estar declarado como partido de la bancada de gobierno en el Congreso, este martes la U tomó distancia de Iván Duque y anunció que se opondrá a la reforma tributaria recién radicada en el parlamento.

Lea también: Presidente Duque envía mensaje de urgencia a la reforma tributaria

Así lo dio a conocer su directora, Dilian Francisco Toro, advirtiendo que no respaldarán una iniciativa que grave a los trabajadores, a la clase media, ni a los pensionados. “Una reforma que le ponga IVA a la gasolina e IVA a los insumos del sector agropecuario, terminará afectando la canasta familiar (como el huevo, el pollo, la carne) y también rechaza el IVA a los servicios públicos”.

Para la colectividad, es hora de que los grandes empresarios, hagan el mayor aporte para superar la crisis económica y social que vive el país. Adicionalmente, solicitaron que los $7 billones de utilidades que tuvo el Banco de la República “se incorporen de manera inmediata al presupuesto del país como solución a las necesidades que tenemos, sin afectar a los colombianos como se plantea en esta reforma”.

En video: Reforma tributaria 2021: esto es lo que deben saber los colombianos

Otro partido que tomó distancia de la reforma tributaria recientemente fue el Partido Liberal, a través de su jefe, el expresidente César Gaviria, quien arremetió contra el gobierno de Iván Duque y alertó que, para sacar adelante la iniciativa, “la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca”.

El exmandatario expresó preocupación, señalando que este es el momento más inoportuno para el trámite de una reforma tributaria y que solo Colombia, durante la pandemia, está promoviendo un proyecto de ese calibre: “No hay un solo país en el mundo distinto a Colombia que esté haciendo una reforma tributaria. Ni uno. Nadie. A nadie se le ocurre”.

Lea también: César Gaviria arremete contra reforma tributaria de Duque: “La operación mermelada es gigantesca”

En esa línea, la emprendió contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y sus recientes declaraciones frente a que el país ‘tiene caja para unas seis o siete semanas’. Para Gaviria, que se esté promoviendo otra reforma tributaria –la tercera de este Gobierno, luego de las de 2018 y 2019 (una de ellas declarada inexequible)– obedece a que Carrasquilla ‘regaló la reforma de 2018 a los poderosos’.

Frente a la mermelada, el expresidente dijo que el Gobierno no le va a manejar el partido a punta de mermelada: “El señor Carrasquilla no me va a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada con esa dañina reforma tributaria”, dijo, y fue enfático en advertir que es el director quien elabora las listas de Senado en Cámara con miras a las elecciones de 2022.

También le puede interesar: La reforma tributaria explicada desde sus puntos clave

“Sería bueno que en la Casa de Nariño, el señor presidente, nuestro ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, se les pase por la cabeza que las listas de Senado y Cámara no las hacen en Palacio, ni en el Ministerio de Hacienda. Las hace el Partido Liberal con unas facultades que le dan al director, o las hace el director, como las ha hecho varias veces (…) Pero la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca”, sostuvo.