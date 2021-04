Por unanimidad, las bancadas de Senado y Cámara de la colectividad del trapo rojo le dijeron no a la reforma y no a cualquier posibilidad de concertar una reforma alternativa con las demás bancadas. Es decir, su apuesta es hundir la iniciativa del Gobierno.

Después de cuatro horas de reunión, el Partido Liberal se ratificó en su postura de no votar el proyecto de reforma tributaria y de no participar de ningún diálogo y concertación para modificar la iniciativa del Gobierno, como lo ha planteado el ministro del Interior, Daniel Palacios, y las fuerzas de coalición. En otras palabras, votará para que se hunda la propuesta. Así pues, César Gaviria gana el pulso e impone su posición sobre el tema entre sus congresistas.

URGENTE : POR DECISIÓN DE BANCADA DE SENADO Y CAMARA DEL PARTIDO LIBERAL : Primero atender la pandemia y no votar la reforma tributaria : expresidente César Gaviria Trujillo . @PartidoLiberal #ReformaTributaria #RetirenLaReforma pic.twitter.com/Hg7x8tnPhi — Partido Liberal (@PartidoLiberal) April 27, 2021

Hasta ahora, no hay un comunicado oficial, más allá de este video en el que no se escucha oposición alguna por parte de los miembros del partido. Y, en ese sentido, Gaviria declara la unanimidad en la decisión y la premisa del trapo rojo: “Primero la pandemia y no a la reforma tributaria”.

Antes de tomar la decisión, se conocieron algunas intervenciones del presidente de la colectividad, quien atacó fuertemente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, líder del proyecto de reforma, tachándolo de “rey de la desigualdad” y de ser “peor que la pandemia”, dando a entender las medidas regresivas que, a su juicio, ahondarán en las brechas del país.

Lea más: “Carrasquilla resultó más peligroso que la pandemia”: Gaviria no cede ante la tributaria.

Desde un principio, Gaviria se mostró firme en su posición de no acompañar al Gobierno en esto, aun cuando tuvo acercamientos con Álvaro Uribe, quien estaba buscando entablar diálogo para buscarle una salida a la reforma que, cada día que pasa, tiene menos posibilidades de salir invicta dentro del Congreso.

Así mismo, a lo largo de estos días, el mismo Gaviria se ha mostrado fuerte haciendo advertencias a las bancadas liberales, como que no dará aval para 2022 a quien vote positivamente el proyecto del Gobierno. Una soga al cuello para aquellos congresistas que sí veían la posibilidad de concertar con el Ejecutivo y otras fuerzas políticas.

En ese sentido, los liberales, junto a la oposición y Cambio Radical se suma al bando que buscará de todas las formas hundir la iniciativa, sin buscar o participar en un acuerdo entre bancadas para cambiar sustancialmente la propuesta por el Gobierno y que esta sea tramitada por el Legislativo.