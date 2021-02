Daniel Duque, concejal de Medellín por los verdes, estará por 60 días sin voz ni voto en la corporación municipal. El comité de ética tomó la decisión luego de una denuncia de Pedro Nairo Vergara, director del partido en Antioquia y del grupo político del representante León Fredy Muñoz.

La Alianza Verde suspendió a Daniel Duque, uno de sus concejales en Medellín, por ser opositor a la alcaldía de Daniel Quintero Calle. En un documento expedido por la comisión de ética de la organización política, se lee que Duque estaría incurriendo en faltas disciplinarias por adoptar una posición distinta a la de su partido con respecto al gobierno local de Quintero.

Por ello, ordena la apertura de una investigación ético-disciplinaria contra Duque y mientras tanto, estará suspendido por un período de 60 días en los cuales no tendrá ni voz ni voto en el concejo. “Se observa de manera sumaria, según pruebas aportadas, expresiones y frases que podrían estar causando contravención al régimen de bancadas, al buen nombre del partido Alianza Verde, al decoro partidista, al respeto a otros miembros del partido”, dice el oficio.

La decisión se presentó luego de que Pedro Nairo Vergara denunciara a Daniel Duque por “estar en contra del gobierno del alcalde de Medellín y de la posición adoptada como partido”. Según Vergara, el concejal estaría incurriendo en dos faltas: incumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en los estatutos y en el código de ética, y la trasgresión del régimen de bancadas. Luego de la decisión de, Duque manifestó por sus redes sociales que seguirá denunciando y haciendo oposición por esos canales. “Lo hago por ética, por Medellín”, escribió.

El @PartidoVerdeCol acaba de suspenderme por hacerle oposición a Quintero, un sector de mi partido está feliz con las cuotas en la Administración. No podré estar por ahora en el Concejo, seguiré denunciando en redes. Lo hago por ética, por Medellín. pic.twitter.com/ImuMjte0XN — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) February 3, 2021

Las reacciones al interior del partido no se hicieron esperar. Primero, porque los verdes tienen divisiones internas, por lo que este hecho podría interpretarse por parte de algunos como un reflejo de esas diferencias. Y segundo porque no hay registros de suspensiones recientes en la colectividad por este tipo de presuntas faltas. Son varias las voces de parlamentarios de ese color que denuncian censura e inquisición.

“Daniel, tu ejercicio de oposición ha sido muy respetable. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para aclarar este asunto. Esta decisión del partido no me representa”, dijo el senador Juan Luis Castro. De igual forma se pronunció la representante Juanita Goebertus: “Que los partidos tengan facciones es normal y deseable. Que se dediquen a silenciar a otros es anti democrático. Daniel Duque le ha hecho un control político riguroso al alcalde de Medellín” escribió en su Twitter, declarando que apelarán la decisión y que este procedimiento es “inadmisible”.

De igual forma habló el senador Iván Marulanda. El congresista aboga por la defensa del concejal y reiteró que está “amenazada en su integridad institucional”. A su turno, la parlamentaria Angélica Lozano se fue lanza en ristre contra las directivas del verde en Antioquia: “La censura y abuso de poder amplifica el mensaje que quieren callar. Llevo meses en discusión con directivas verde de Antioquia porque quieren aplastar y amordazar a Daniel Duque y a Camilo Calle (diputado), líderes inspiradores y admirables del verde hoy salió el orangután con saco leva”, expresó sin tapujos.

Inexplicable decisión del fantasmal consejo de ética del partido. ¡Sancionado sin oírlo! #Inquisición@danielduquev es #OrgulloVerde 🌻Ejerce con rigor, argumentos y talento su responsabilidad como concejal de Medellín



Al @danielduquev hay que condecorarlo 🥇 no censurarlo. — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) February 3, 2021

La pelea, además, es de vieja data, según le confirmaron a este diario fuentes de la Alianza Verde. En pocas, a pesar de la denuncia, el concejal Daniel Duque consideró que no es legítimo el señalamiento de Pedro Nairo Vergara, pues este lleva más de 10 años en la dirección departamental del partido, algo que, según Duque, desconoce los estatutos de renovación democrática.

En últimas, para zanjar las diferencias, la dirección nacional de la Alianza Verde acordó con Duque que no era obligatorio acogerse a las directrices departamentales hasta que no se diera una nueva elección de director. A pesar de esto, este martes le anunciaron la suspensión. El alcalde Quintero se pronunció también al respecto: “El Partido Verde se equivoca al silenciar la voz del Concejal Daniel Duque. Sugiero respetuosamente reconsiderar esta decisión”, dijo. Por ahora, no ha habido respuesta del comité de ética nacional.