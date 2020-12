La iniciativa beneficia fundamentalmente a los conductores que no reporten accidentes. Descuentos podrían ir hasta el 35 %.

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó este lunes el proyecto de ley que busca generar incentivos para que los ciudadanos conductores renueven el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que contempla disminuciones en la tarifa.

La iniciativa consta sólo de cuatro artículos, incluyendo la vigencia, para establecer una disminución porcentual del SOAT “cuando la póliza no haya sido afectada en la anualidad anterior y el análisis de los factores de frecuencia y severidad de la siniestralidad del parque automotor asegurado así lo permitan”.

La entidad encargada de establecer la disminución, de acuerdo con las condiciones de siniestralidad en el país, será la Superintendencia Financiera, que, entre sus funciones, verifica que los recursos del SOAT sean suficientes “para garantizar la oportuna y adecuada atención de los lesionados en accidentes de tránsito”.

Los beneficios irán especialmente a los propietarios de vehículos que registren “buen comportamiento vial”, con descuento que irían hasta el 35 % de precio del SOAT. Por ejemplo, “en caso de no reportar accidentes de tránsito dentro del año inmediatamente anterior tendrán un descuento del quince por ciento (15 %)”.

Si no se reportan accidentes durante los dos años anteriores, es decir, no se hizo uso del SOAT, el descuesto será del 20 %. En el tercer año, el descuento será del 25 %; en el cuarto, del 30 %; y en el quinto año, del 35 %. El proyecto aclara que estos descuentos no serán acumulables.

“Esta sin duda es una apuesta para promover el óptimo comportamiento vial, reducir los índices de accidentalidad y generar un incentivo económico a quienes por años han demostrado buenas conductas de tránsito”, comentó el representante liberal Alejandro Vega, uno de los autores de la iniciativa.

Uno de los artículos también habilita el uso de tecnologías, como drones, para la elaboración de los croquis durante choques simples. “Con el fin de agilizar los procedimientos en vía ante un choque simple, para el levantamiento del croquis, análisis y recolección de datos de las causas probables de la colisión y posible responsable, deberán utilizarse herramientas técnicas y tecnológicas como drones, plataformas virtuales o equipos móviles que permitan la atención del accidente en forma oportuna, segura y con información confiable”, dice el parágrafo aprobado.