Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, sostuvo que la paridad de género en escenarios como la justica “va en contra de la libertad de los ciudadanos”. Dijo que se está abusando de la discriminación positiva y que, al “paso que vamos, nos van a elegir por los genitales”.

En medio de la controversia desatada por el representante Gabriel Vallejo (Centro Democrático), quien calificó como “un esperpento” la paridad de género en la justicia, este jueves el congresista insistió en su postura y reclamo que hoy se está pasando “de la meritocracia, a la genitocracia, donde te eligen por tus genitales”.

Según argumentó el parlamentario, quien se declaró “políticamente incorrecto”, en la discusión no se está hablando de igualdad de oportunidades ante la ley, sino de evitar “una paridad absoluta en la vida nacional”.

En contexto: “Ojalá no permitamos semejante esperpento”: Gabriel Vallejo sobre paridad en rama judicial

“Nos están llevando a una paridad absoluta en la vida nacional. Aquí lo que nos están diciendo las feministas victimistas, las que defienden el victimismo, es que el mundo laboral se divide entre 50 y 50. ¿Dónde está la evidencia científica y empírica que represente que ese es el porcentaje ideal? ¿Por qué no 70 - 30?”, dijo el congresista en diálogo con Blu Radio.

Para Vallejo, la paridad en la que se está insistiendo “va en contra de la libertad de los ciudadanos y de las mujeres”, pues lo que se necesita es “elegir a los mejores”, por encima de cualquier paridad de género. “Va en contra del principio fundamental a la igualdad ante la ley y el principio de la libertad. Defendemos el feminismo liberal, el que busca igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, pero no el feminismo victimista, que parte de la base del patriarcado machista, y nos hacen ver que hombre y mujer somos enemigos”, agregó.

La controversia se desató este miércoles en medio de la discusión de la reforma a la administración de la justicia. Entre los cambios de la propuesta legislativa, que surtió su primer debate en la Cámara de Representantes, hubo un artículo que hablaba sobre los principios que deberían regir la convocatoria pública para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entre ellos, estaba el punto de equidad de género.

“Los procesos de convocatoria estarán diseñados para asegurar el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas y ternas”, dice ese apartado del proyecto, que fue el punto de discordia para el representante Vallejo, congresista que en reiteradas ocasiones ha manifestado su discrepancia frente a las acciones afirmativas que buscan la paridad en estos cargos.

Ante ello, Vallejo instó a no cometer “un gravísimo error” y alegó que se está abusando de la discriminación positiva pues, desde su perspectiva, saldar la deuda con las mujeres no se logrará con leyes, sino con cambios culturales que “se dan por la educación”.

“Absolutamente en todo nos están imponiendo una paridad. Se equivocan. Busquemos las causas profundas de por qué no existe la participación de la mujer. Estamos atacando uno de los principios fundamentales de nuestra democracia, ¿quién me garantiza que con una ley de paridad de género en la justicia vamos a elegir a los mejores? Aquí Pasamos de la meritocracia, a la genitocracia, donde te eligen por los genitales. Esa no es la sociedad que queremos (…) A este paso que vamos, nos van a elegir por los genitales”, defendió Vallejo.

En respuesta, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, instó al congresista a revisar la paridad desde otra perspectiva, la de las mujeres, y apoyarlas en la construcción de una verdadera equidad. Según la funcionaria, “esperpento” es pensar que el acceso igualitario a posiciones de decisión y de poder es algo irracional.

“Respetado representante: enmendar años, décadas, siglos de discriminación hacia la mujer requiere una perspectiva especial que nos permita abordar como país las principales problemáticas que dicha inequidad ha generado, y cuyo impacto es dramático”, aseguró.