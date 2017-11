Pastrana, uno de los artífices de la salida de Antonio Ledezma de Venezuela

-Redacción Política

El expresidente Andrés Pastrana aseguró que el escape, el pasado viernes, de Antonio Ledezma de Venezuela “demuestra la debilidad del régimen, porque le tocó pasar 29 puntos de control entre Policía, Guardia Nacional y Ejército”. Afirmó también que varios de los militares con los que se cruzó en su camino a la frontera con Cúcuta, “se hicieron los de la vista gorda”, para que el exalcalde metropolitano de Caracas pudiera salir de su país sin inconvenientes.

(Lea aquí: ‘Iré a donde sea que se me abra una puerta’: Antonio Ledezma en Colombia).

Pastrana, durante una entrevista en W Radio, dijo que la salida de Ledezma de Venezuela se configura como un “golpe muy duro” al gobierno de Maduro. No solo porque logró pasar sin problemas los retenes de la Policía y la Guardia Nacional, sino porque, de una u otra forma, demostró que no todos los militares “están con Maduro”. También explicó que su colaboración a Ledezma para que ingresara a Colombia, se dio cuando “el contacto que tenía en Colombia no aparece. Es en ese momento que consigo un avión privado para traerlo desde Cúcuta. Teníamos la preocupación de llevarlo a España, porque allí está su familia”.

El expresidente aseguró que tan pronto supo de la llegada de Ledezma al país, intentó comunicarse con el presidente Juan Manuel Santos, pero que en la Casa de Nariño le informaron que no estaba allí. Entonces, quien fue presidente entre 1998 y 2002 se comunicó con Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. “Me dijo inmediatamente que le informaría al presidente Santos, a los diez o quince minutos me llama (Villegas), me dice que ya habló con el presidente y que están dispuestos a dar lo que se necesite para el traslado a Ledezma”, explicó.

(Le puede interesar: Ledezma viaja desde Colombia a Madrid tras fugarse de Venezuela).

En ese momento, se hicieron las gestiones necesarias para que Antonio Ledezma tomara un avión con rumbo a Madrid, España. Sobre la tibia reacción que ha tenido el presidente Nicolás Maduro, Pastrana aseguró que “presidente Maduro creo que no ha reaccionado, porque no ha salido de la sorpresa. Empezaron a entender que este es un golpe muy duro”.

Elecciones 2018: Vargas Lleras vs Marta Lucía Ramírez

Pastrana también se refirió, en la W Radio, a las elecciones 2018, en específico, a la alianza que se está conformando entre el sector del conservatismo que dirige y el uribismo. Afirmó que, aunque Marta Lucía Ramírez ya consiguió las firmas necesarias para su candidatura, “quiere someterse a esas reglas de juego y creo que es la persona quien quiere aspirar a ser parte de esa alianza”.

Afirmó que lo que sigue es esperar a que el Centro Democrático defina a su candidato presidencial (que será a través de varias encuestas que midan la imagen de Paloma Valencia, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto y María del Rosario Guerra), para elegir el candidato único de esta alianza de derecha. También dijo que cree que la segunda vuelta se definirá entre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el candidato de la alianza que está liderando con el también expresidente Álvaro Uribe Vélez, esperando que sea Ramírez quien resulte elegida en esta coalición.