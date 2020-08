El congresista Fabián Díaz aseguró que Riopaila está intentando ‘patentar la panela’. En realidad, se trata de una solicitud de patente hecha por un ciudadano que, si bien tiene vínculos con Riopaila, no busca patentar “la panela”, sino un proceso diferente al de su producción.

En tono irónico y tras preguntarse si después de “patentar la panela”, seguiría “patentar el café con leche”, Fabián Díaz, representante a la cámara por la Coalición Alternativa Santandereana, rechazó “las pretensiones de Riopaila de patentar la panela y con esto acabar a nuestros campesinos y pequeños productores de este endulzante”.

A través de un video que Díaz publicó en su cuenta de Facebook en la noche del pasado jueves 20 de agosto y que a la fecha ha sido compartido 11.740 veces, el congresista de la coalición conformada por el partido Alianza Verde, la Alianza Social Independiente y el Polo Democrático Alternativo, argumentó que la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, se debe negar porque “la panela ha sido producida por el pueblo y es del pueblo” y agregó que ha pedido acompañamiento de la Procuraduría porque, de otorgarse la patente, “350.000 familias se verían afectadas y moriría una tradición”.

Colombiacheck verificó sus afirmaciones y las contrastó con la información disponible en las bases de datos de la SIC, el Registro Único Empresarial y Social, Rues, entre otras entidades, encontrando imprecisiones y datos que no se corresponden con la realidad, ya que no es Riopaila quien adelanta el trámite, sino un particular y el proceso que se busca patentar, aunque similar al de la panela, tiene varias diferencias frente a la fabricación de la panela. Así que calificamos las afirmaciones del congresista como cuestionables.

Para iniciar esta verificación consultamos con el equipo de comunicaciones del congresista Díaz para saber de dónde sacó la información para respaldar sus afirmaciones. Nos respondieron aclarando que lo dicho en el video corresponde a “pronunciamientos de los mismos medios de comunicación que para la fecha estaban haciendo el cubrimiento sobre este tema” y anexaron enlaces a notas publicadas por la W Radio y el portal Colombia Informa.

En su respuesta, el equipo de Díaz explica que se “debe tener en cuenta que (la solicitud de patente) es radicada a nombre de Jorge Enrique González Ulloa, quien hace parte de la junta directiva y es uno de los mayores accionistas del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla”. Aunque esto no lo aclara el congresista en su video donde señala directamente a “Riopaila de patentar la panela”.

Como lo explica ahora el representante Díaz, la solicitud ante la SIC no es adelantada por Riopaila, sino que se encuentra en cabeza del ingeniero azucarero Jorge Enrique González Ulloa, quien busca patentar un método mediante el cual “se procesa la caña de azúcar y se extrae un jugo que preserva el policosanol, endulzante natural que limpia las arterias y elimina el colesterol”. Aquí puede consultar un resumen de la solicitud.

Pero el 21 de agosto, un día después de que Díaz publicó su video, Riopaila emitió un comunicado en el que niega ser “propietaria del producto Policane (nombre con el González bautizó el producto del proceso de producción que está intentando patentar) a nivel nacional o internacional”, así como tener “vínculo jurídico o comercial” con los dueños de la patente.

Durante los pasos de esta verificación, Colombiacheck confirmó que González es accionista de Riopaila y miembro de su junta directiva, según consta en el certificado mercantil expedido esta misma semana por la Cámara de Comercio de Cali y en el Acta No. 20 de marzo de 2019 de la Asamblea General de Accionistas, último documento disponible para consulta pública en el Rues.

Además, existe una página web que promociona un producto (Sukkar) con una descripción muy similar a la que busca patentar el ingeniero González ante la SIC, situación que podría confundir a quien la visite y hacerlo creer que se trata de un sitio oficial de Riopaila pues aparecen sus logos. Pedimos aclaración a la oficina de comunicaciones del grupo empresarial sobre esto y su intención de comercializar el producto si se aprueba la patente, pero hasta la fecha de publicación de este chequeo no nos respondieron.

El otro aspecto de la denuncia del congresista Díaz que no se corresponde con la realidad es que el proceso que busca patentar en Colombia el ingeniero González, si bien tiene semejanzas con la producción de la panela, tiene particularidades que lo hacen diferente y que reclama como invención propia, la cual ya le fue reconocida en Estados Unidos a través de dos patentes aprobadas en 2019 y 2020.

En esencia, tanto para producir panela como para el “oro líquido” que asegura haber descubierto González, según afirma en esta entrevista publicada por el diario El País, se requiere cortar caña de azúcar, exprimirla para extraer su jugo, luego filtrarlo y calentarlo para generar una especie de miel o melado que se transforma en el producto final.

¿Pero entonces cuáles son las diferencias? En principio la caña de azúcar que se usa para el proceso que busca patente debe ser cortada manualmente y no se le puede quitar la corteza pues es allí donde González, luego de investigar durante 22 años, encontró que se aloja el policosanol.

El policosanol es una sustancia que, sostiene González citando “estudios en Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, entre otros”, genera beneficios a la salud porque “reduce el colesterol, limpia las arterias y detiene la diabetes”, pero tiene el problema de que se evapora con facilidad. Por eso la caña con la que se prepara el jarabe que quiere patentar González no se puede quemar sino que debe ser cortada a mano y, al momento de calentar el jugo de caña para quitarle las impurezas, no pueden aplicarse más de 90 grados Celsius, según consta en la descripción de la solicitud de patente.

Allí radica la segunda diferencia pues en la fabricación de la panela el jugo de la caña debe ser calentado a una temperatura de 120 o más grados Celsius, como lo indican estos manuales para hacer panela publicados por entidades en Cauca y Putumayo.

La tercera diferencia entre el proceso que busca patente y la producción de panela radica en que, según González, hasta ahora los ingenios azucareros “no pueden cristalizar sino la sacarosa, que es el azúcar; la glucosa y fructosa se van en la miel final, que es la que utilizan para los concentrados de los animales”. González dice haber encontrado “la forma de cristalizar glucosa y fructosa en el jugo de la caña de azúcar, algo que no se había logrado en la historia” y que esto se da gracias a que inventó un cristalizador continuo en frío, aparato que le fue reconocido por una de las patentes que ya tiene en Estados Unidos.

Según González, las bondades de la cristalización de la glucosa y la fructosa en el endulzante que busca patentar en Colombia, ya fueron reconocidas por las autoridades en Estados Unidos, al tratarse de un producto “potable y estable que baja el colesterol”.

La última de las diferencias que encontramos entre ambos procesos puede apreciarse a simple vista pues mientras la panela es un bloque duro que resulta al batir y secar la mezcla obtenida para su fabricación, González produce una miel que no se seca y que puede permanecer estable para consumo humano por dos años, según explica en la descripción de su solicitud de patente.

Es importante aclarar que la solicitud de González no asegura que haya descubierto el policosanol. Como él mismo dice en esta entrevista, “fue descubierto por los cubanos con ayuda de los chinos. Ellos tienen hace 27 años una fábrica de policosanoles en pastillas, pero lo sacan de la cachaza y cada pastilla cuesta cerca de un euro en Europa”. Lo que busca patentar es el nuevo proceso que hemos descrito.

De todas maneras, la polémica por la patente que este ingeniero azucarero está solicitando, proceso que se encuentra en estudio y hasta el pasado lunes había recibido cuatro oposiciones en la SIC, sigue creciendo en medios y redes sociales. Entre las personas que se han visto afectadas también aparece la senadora María Fernanda Cabal, pues algunos ciudadanos y medios de comunicación han recordado que el Grupo Empresarial Riopaila Castilla es una empresa de su familia. Consultada sobre este particular, la senadora Cabal, a través de su jefe de prensa, explicó que no es accionista y para demostrarlo adjuntó está certificación expedida por Riopaila el pasado 22 de agosto.

[Aclaración del 24 de agosto: Después de publicado este chequeo la jefe de prensa de María Fernanda Cabal aclaró que la senadora no tiene familiares en el Grupo Empresarial Riopaila Castilla. De acuerdo con la política de Aclaraciones y actualizaciones de Colombiacheck escribimos esta nota, sostenemos la calificación y actualizamos el chequeo para que los lectores queden con la información correcta.]

La SIC tiene en sus manos resolver este ‘chicharrón’ y será la autoridad que determine si es cierto que el proceso que busca patentar el ingeniero González pone en riesgo o no a los productores nacionales de panela y los 287.000 empleos directos que generaba este sector de la economía en septiembre de 2019, según cifras del Ministerio de Agricultura.

Lea aquí la nota original del portal de verificación Colombiacheck