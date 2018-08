Petro cree que Duque no tuvo voluntad política de apoyar la Consulta Anticorrupción

EFE

El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro criticó hoy al presidente de Colombia, Iván Duque, del que dijo que le "faltó voluntad política" para apoyar la consulta anticorrupción que se celebra este domingo. (Lea aquí: "No perdamos esta oportunidad": Claudia López sobre la Consulta Anticorrupción​)



"Le faltó Estado, le faltó decisión, le faltó voluntad política", remarcó Petro tras depositar su voto en Bogotá. (Lea aquí: A las 11am habían votado 2,4 millones de personas la Consulta Anticorrupción)



En su opinión, Duque, "como presidente de la República, debió convocar a todos los alcaldes del país para organizar en cada municipio" la jornada.



Duque, del partido uribista Centro Democrático, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas en junio pasado con más de diez millones de votos, con los que derrotó a Petro, quien obtuvo algo más de ocho millones.





Promediando la jornada y según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (entidad que organiza las jornadas de votación en Colombia), 2,4 millones de personas habían votado en la consulta anticorrupción, lejos de los 12,1 millones necesarios para que tenga validez.



De otro lado, Petro llamó a la ciudadanía a participar en las votaciones de la consulta anticorrupción y "no dejarse engañar por las redes sociales".



Agregó que los resultados de la consulta son "un mensaje a la clase política de Colombia: les ha llegado su fin" y destacó que los corruptos son los culpables de que las clases menos favorecidas no logren una mejor condición de vida.



Al referirse a la posibilidad de que la consulta no sea aprobada al no alcanzar el umbral de votación, Petro dijo que lo que sigue es una gran movilización social y "la construcción de una alternativa de transparencia para todas las alcaldías del país", teniendo en cuenta las elecciones municipales de 2019.

La consulta anticorrupción contiene siete preguntas, cada una de las cuales cuenta con las opciones de "sí" y "no".



Entre los temas a consultar figuran la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen más de 25 salarios mínimos legales vigentes y la posibilidad de que haya cárcel para los corruptos, así como el prohibirles volver a contratar con el Estado.



En total, 36.421.026 ciudadanos están habilitados para votar hoy en Colombia y en el exterior, para lo que hay habilitados 11.233 puestos con 97.027 mesas de votación.