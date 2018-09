Petro defendió a las Fuerzas Militares tras críticas de María Fernanda Cabal

-Redacción Política

El senador de la Colombia Humana Gustavo Petro le presondió a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y salió en defensa de las Fuerzas Militares luego de que esta se refiriera a la labor de la Fuerza Pública tras su intervención ayer en la Comisión Primera del Senado, en donde señaló que el proceso de paz había llevado a tener una “cúpula militar inservible”.

“Yo expresé mi solidaridad con la cúpula militar que es ahora agredida sistemáticamente por el Centro Democrático, sólo porque se comprometió con la paz. El mejor guerrero es el que sabe hacer la paz” dijo Petro en declaraciones recogidas por RCN Radio.

A la voz de defensa de Petro se le sumó la del senador del Partido de la U Roy Barreras, quien manifestó que esas afirmaciones provenientes del Centro Democrático cuestionan las decisiones del presidente Iván Duque, quien, además, cumple el rol de comandante de las Fuerzas Armadas.

“Expresar que esta cúpula militar es inservible y que no entiende por qué el presidente Duque no la ha echado, no solo es una ofensa al honor militar y a 30 años de servicio de los oficiales, sino que pone en duda las decisiones del comandante en jefe de esa cúpula. ¿Qué pensará el presidente Duque sobre los exabruptos de su partido y de las alas radicales que hoy ya no son un motor de Iván Duque, sino lastre?”, manifestó Barreras a RCN Radio.

La senadora, en su intervención, se preguntaba por qué aún no despedían a la cúpula militar. “Se necesita un cambio urgente porque no podemos pasar de los héroes multimisión a los soldados que terminan recogiendo coca y que van a terminar recogiendo la basura de los colegios públicos. Si a ustedes eso les parece honor militar, a mí no”, dijo Cabal.

Frente a los señalamientos que cuestionan a Duque, Cabal señaló que, a pesar de que el presidente sea de su mismo partido, no está impedida para dar opiniones.

