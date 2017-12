Petro entregó 850 mil firmas para avalar su candidatura presidencial

-Redacción Política

Este lunes fue agitado para el panorama político colombiano. A tan solo tres meses de las elecciones parlamentarias el 11 de marzo de 2018, los partidos inscribieron sus candidatos al Congreso. Pero, y cumpliendo con los plazos dados por las autoridades, también candidatos presidenciales que estaban recogiendo firmas, entregaron las rúbricas a la Registraduría. Fue el caso del exalcalde de Bogotá y exsenador Gustavo Petro, quien, acompañado de un grupo de simpatizantes, entregó 850 mil firmas de las 386 mil necesarias para avalar su candidatura.

Después de entregar las rúbricas, Petro hizo varias críticas a otros candidatos que, como él, optaron por recoger firmas, en vez de buscar el aval de partidos tradicionales. Por ejemplo, afirmó que las personas que lo apoyaron “son de carne y hueso” e insistió que, durante la recolección, no entregó dinero, sino que fueron voluntarios los que lo apoyaron. Resaltó que “este es un esfuerzo real de casi un millón de personas que inscriben la candidatura de la Colombia Humana”.

Además, se refirió a la cuenta bancaria que abrió para recoger fondos para financiar la recolección de firmas: “No tenemos explicación para lo que sucedió con la cuenta bancaria que se abrió exclusivamente para recoger recursos para la recolección de firmas a través de una campaña en la que se les pedía a los ciudadanos no consignar más de 50 mil pesos. Se recaudaron 30 millones y cuando la campaña iba en ascenso, cerraron la cuenta”.

Un hecho curioso que se presentó durante la entrega de firmas es que Vargas Lleras y Petro coincidieron, no solo en el día, sino en la hora, con una diferencia de no más de una hora. Al respecto, el exalcalde aseguró que “le entregaron el edificio de la Registraduría a Vargas Lleras y a nosotros el parqueadero”. También, en su cuenta en Twitter, contó que “el candidato Vargas Lleras contrató a los grafiteros y candidatos de Hip Hop de Bogotá y apenas me vieron llegar se fueron conmigo”.

También este lunes se inscribió al Congreso la llamada “lista de la decencia”, una coalición conformada por Petro, la también candidata presidencial Clara López, el partido político ASI y el Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS).

Las otras firmas

Este lunes terminó la entrega de firmas para las elecciones presidenciales. Aunque al principio eran bastantes los candidatos recogiendo firmas, esta lista se fue depurando y al final estos fueron los aspirantes que entregaron la cantidad de rúbricas requeridas: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (5,8 millones), el exprocurador anulado Alejandro Ordóñez (2 millones), el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo (2 millones), la exsenadora Piedad Córdoba (1,5 millones), el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (963 mil firmas), el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (963 mil firmas) y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro (846 mil firmas).