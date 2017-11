Petro explica el plan que, según él, tienen Vargas Lleras y Néstor H. Martínez para capturarlo

-Redacción Política

En entrevista con Noticias Caracol, el precandidato presidencial Gustavo Petro se refirió a su proyecto político, al modelo económico que le propone a los colombianos que, según dice, "no se parece al de Venezuela", a las dudas que tiene en torno a las ideas de las Farc y, a la denuncia, según la cual, existe un complot entre Germán Vargas Lleras y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para meterlo preso. En ese supuesto complot, según Petro, está vinculado el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno.

Para explicar este señalamiento, Petro se refirió a la cercanía ideológica del fiscal Martínez con Germán Vargas Lleras.

Lea también: Petro se distancia de Maduro y califica de "pésima" su política económica

"No son simpatías, son copartidarios, (Martínez) es ideólogo de Cambio Radical, es directivo. Lo puso en la terna Vargas Lleras presionando a Santos, a él lo ponen con qué, con la votación en la Corte Suprema de Justicia, con una serie de personas: Leonidas Bustos cuya magistrada auxiliar ya había hecho la sentencia que permitió el archivo del proceso de parapolítica de Germán Vargas Lleras".

Según el exalcalde, es en ese momento en el que Gustavo Moreno, "cuyo hermano es candidato de Cambio Radical de Varón Cotrino, lo ponen como jefe de la Unidad Anticorrupción. Pone el contralor distrital que iba a ser Gustavo Moreno, no iba a ser personero, primero iba a ser contralor. Después lo cambiaron a ser personero, después lo cambiaron a la Unidad, etcétera. Es una toma de organismos que tenía una intención".

Además: CIDH ratifica que Petro no está inhabilitado para aspirar a la Presidencia

Agregó que "al señor Gustavo Moreno lo coge la justicia norteamericana con las manos en la masa, le descubre el pastel, cuando lo van a capturar tiene en su carro el proceso preliminar contra Petro. Un proceso por la compra de EEB de las acciones de TGI, es decir la privatización de TGI, lo que para muchos es criminal, pero políticamente, pero judicialmente no.

Petro aseguró a Noticias Caracol que, "cuando se reúne Vargas Lleras con Martínez hace poco, que la ciudadanía los coge y los pone en redes, hay una conversación que el mismo Fiscal comenta en su despacho, en sus oficinas de la Fiscalía y se irradia el contenido de la discusión. Varias gentes que me reservo en este momento el nombre, van y nos comunican. 'Pilas Petro porque lo que dijeron en esa reunión es que se expida una medida de aseguramiento contra usted'".

Según la denuncia del exalcalde de Bogotá, Moreno lo intentó contactar para advertirle de ese supuesto plan. "Pero no fue extraditado, le dieron un principio de oportunidad que es, diga lo que quiere la Fiscalía que quiere que diga, unos beneficios jurídicos y yo creo que no está diciendo toda la verdad (...) el chivo expiatorio son los magistrados de la Corte, la verdad es la instrumentalización política de la justicia que en primer lugar eliminó, congeló los procesos sobre parapolítica en Colombia con todo lo que eso implica sobre la clase política tradicional. Y, en segundo lugar, Petro, ¿Petro por qué?, porque es un candidato que está oponiéndose con mucha fuerza a la posibilidad de que el jefe político, tanto de Néstor Humberto como de Gustavo Moreno, sea presidente.

Petro: "No he firmado la revocatoria de Peñalosa"

Petro le dijo a Noticias Caracol que no está detrás del proceso de revocatoria contra Enrique Peñalosa. Según dice, "es una decisión ciudadana" en la que están involucrados "rivales míos como Robledo ¿o no es candidato presidencial en otra línea? O mucha gente que no tiene que ver conmigo, yo mismo ni siquiera he firmado".

El exalcalde de Bogotá explicó que "entre más dure Peñalosa gobernando, más me beneficio yo. Porque él lo está haciendo de tal manera que prácticamente me está dando la razón. O sea, paradójicamente, lo que ha generado es una reacción ciudadana incluso mucho más amplia que la que me apoyó a mí en su momento, que empieza a valorar por la negativa, digamos, comparando empieza a valorar lo que hicimos. Empieza a darse cuenta de la importancia de los jardines infantiles, cuando cierran los jardines infantiles nocturnos la gente se da cuenta de su importancia".

Petro y su distancia con las Farc

Pese a que recientemente Imelda Daza, fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño (Timochenko), aseguró que la Farc tiene coincidencias con Petro, el excandidato de Bogotá, aseguró a Noticias Caracol que ese proyecto es muy diferente al suyo.

"Nosotros dejamos las armas, ganamos las elecciones, ganamos la Constituyente. La Constituyente es poder soviético, algún sectario de ultraderecha dirá que sí, pero la Constitución de Colombia es un proyecto democrático. Yo tengo dudas serias de que (las Farc) puedan interpretar las necesidades de la sociedad colombiana de hoy. Los veo más anclados a la retórica ideológica de un mundo que se acabó, se me asimila mucho a lo que está pasando en Venezuela. Hay una retórica, ¿cierto? Entonces salen en marcha a conmemorar los 100 años de la Revolución de Octubre, pero es una suerte de discurso que encubre en el fondo una falta de capacidad para interpretar la realidad del hoy"



Noticias Caracol on Twitter

Noticias Caracol: El uribismo, el expresidente Uribe y muchas personas en Colombia han dicho que la eventual llegada suya al poder implicaría la llegada del ‘castrochavismo’ venezolano. ¿Eso sería así?

"Era lo mismo que decían de Gaitán. Si usted repasa ahí en la historia, para asustar digamos al electorado, decían que Gaitán era comunista. Eso les fracasó y terminaron fue matándolo, esos son miedos que se intentan crear. Esos miedos tienen un objetivo político, que no se produzca un cambio en Colombia. Es decir, que los que han gobernado este país ya dos siglos, hereditariamente incluso, son apellidos que se repiten, puedan seguir gobernando en una situación tal, en que estos linajes, estas roscas políticas ya son incapaces de gobernar, ahí la gran paradoja y la gran contradicción. Chávez hizo una promesa a su sociedad, digamos una distribución social de la renta petrolera que es de lo que viven los venezolanos. El pueblo votó por él varias veces pero la promesa quedó incumplida, en qué sentido, en que realmente no se puede construir una equidad social, una justicia social en una economía que solo extrae petróleo, en una economía extractivista. Es el mismo Uribe, un poco antes Pastrana que es el que crea el código Minero nuevo que nos rige, pero Uribe en sus ocho años y Santos en sus ocho años, son ya 20 años, de un modelo que se parece al de Venezuela. Porque nos condujeron, mataron la economía del café, mataron nuestra agricultura de alimentos, nuestra balbuceante industria se vino a menos y se dedicó el país de extraer de huecos carbón y petróleo".

Noticias Caracol: Es decir, los que tanto critican el modelo chavista aquí en Colombia son los que están haciendo lo mismo, dice usted.

"Nosotros aquí vemos como estupefactos que no hay comida allá. Pero es que toda la comida en Venezuela la importan, no la producen, la importan. Veamos aquí cuántos alimentos importamos nosotros, 13 millones de toneladas al año cuando nosotros los producíamos. Toda la política económica colombiana consistió en los últimos años en destruir la agricultura, destruir la industria, y amarrarnos al dinero fácil que ya no es el de la cocaína, que también está ahí ilegal, sino al dinero fácil del carbón y del petróleo. Eso es lo que ha producido esa catarsis de corrupción, Venezuela es corrupta si Colombia también, ¿por qué?, por el dinero fácil, tener economías que solamente son rentistas, que sacan riquezas del mundo porque tenemos algo debajo de la tierra que no produjimos nosotros con nuestro cerebro ni con nuestro esfuerzo. Ganar de eso lo que genera son pillajes, pillajes que se vuelven volver armados, entonces, el tema venezolano es un fracaso".