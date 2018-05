Petro insiste en riesgo de fraude electoral por software de Registraduría

-Redacción Política

A pesar de las aclaraciones de la Registraduría Nacional, el candidato presidencial Gustavo Petro reiteró este domingo en una rueda de prensa que los expertos de la Unión Europea (UE) que vigilarán las elecciones del próximo 27 de mayo solo harán un ejercicio de observación diplomática y no un trabajo técnico alrededor del software electoral, que, según el candidato, es su mayor preocupación, comprobada, además, por un fallo judicial del Consejo de Estado, en el que, debido a irregularidades en los procesos informáticos de los recientes comicios legislativos, le devolvió curules al partido Mira.

“Aunque la UE había acordado para este año una Comisión Técnica, la canceló de un momento a otro. Nosotros no estamos preguntando por una Misión de Observación, de eso no se trata, lo que aquí está en cuestión es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo. Un diputado europeo es muy importante para el domingo, pero no tiene la experticia para hacer lo que nosotros pedimos que se haga, que es una auditoría técnica al software”, declaró el aspirante a la Casa de Nariño.

Contexto: Gobierno responde a Petro y asegura que misión electoral de la UE está en Colombia

De la misma manera, denunció que la organización estadounidense International Foundation for Electoral Systems (IFES), que iba a ser contratada para velar por la transparencia de las elecciones, luego de la polémica que se desató tras la omisión el cambio del logo de Colombia Humana en el tarjetón presidencial, nunca fue vinculada al proceso de veeduría internacional.

Lea más: Organización internacional hará auditoría en las elecciones para garantizar su transparencia

Por esta razón, advirtió que los testigos electorales de su campaña realizarán una revisión detallada al conteo de los votos que se depositarán en las urnas en menos de una semana e invitó a sus seguidores a salir a las calles a protestar, si llegasen a ser comprobadas irregularidades.

Las denuncias de Gustavo Petro en contra del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría comenzaron desde el sábado, cuando el candidato de la Colombia Humana le preguntó al Gobierno, a través de su cuenta de Twitter, la razón de “no permitir la entrada de la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea (UE)” para garantizar la transparencia de los próximos comicios.

Ante los cuestionamientos, la Registraduría respondió asegurando que “la Unión Europea confirmó su presencia a través de una Misión Electoral de Expertos, que realizará una evaluación técnica global de las diferentes fases del proceso electoral en Colombia”. También informó que dicho organismo está trabajando en el país desde el 4 de mayo, participando en pruebas técnicas en la digitalización de preconteo y escrutino, y en jornadas de trabajo con los equipos de la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Esto quedó en evidencia en una carta fechada del 3 de mayo en la que la Delegación de Unión Europea constató la labor que “dos expertos electorales independientes” estarían llevando a cabo en el territorio nacional desde el día siguiente hasta el 25 de junio.

Le puede interesar: Candidatos en la recta final, un mes de correrías y discursos

Según lo declaró la Registraduría, las elecciones también contarán con la veeduría de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Association of World Elections Bodies (A-WEB), el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Andino y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), junto a 3.000 observadores de la MOE, y funcionarios de la Procuraduría Defensoría del Pueblo, Personería y Fiscalía.