Petro le pide a nuevo viceministro rectificar un trino de hace dos meses

El senador opositor aseguró que no era asesino ni delincuente, como lo había afirmado en junio pasado el nuevo viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

El senador Gustavo Petro le pidió este miércoles al nuevo viceministro del Interior, Juan Manuel Daza, posesionado hace un par de días por el presidente Iván Duque Márquez, que rectifique una publicación hecha en Twitter el pasado 26 de junio, en la que señala que el exalcalde es un “asesino” y un “delincuente”.

“Qué tal, ahora Petro, que sí es asesino, que sí es un delincuente, sale a despotricar de quienes han defendido la democracia, de quienes siempre han respetado la ley. Gracias a Dios no ganó, nos hubieran esperado años de odios, de resentimientos”, trinó el ahora viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

Qué tal, ahora Petro, que sí es asesino, que sí es un delincuente, sale a despotricar de quienes han defendido la democracia, de quienes siempre han respetado la ley. Gracias a Dios no ganó, nos hubieran esperado años de odios, de resentimientos #PetroSiembraOdio — Juan Manuel Daza (@juanmadaza) 26 de junho de 2018

La publicación, desempolvada en las últimas horas, fue citada por Petro y le solicitó a Daza “corregir de inmediato su información pública”.

“Sr. @juanmadaza, yo nunca he asesinado a nadie ni soy un delincuente. Me rebelé contra un Estado injusto y dictatorial como el del Frente Nacional y su Estado de Sitio. Ud. me calumnia y debe corregir de inmediato su información pública”, respondió Petro.

El escenario político por estos días ha confirmado que las personas son esclavos de hablan y solo dueñas de lo que callan. Precisamente, el pasado 10 de agosto se cayó el nombramiento de Claudia Ortiz como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que miembros de la oposición criticaran sus publicaciones en Twitter, en las que se refería de forma despectiva a miembros de las antiguas FARC y su llegada al Congreso.

Luego del revuelo político, Duque determinó que Ortiz no estaría en la UNP, la entidad que tiene a su cargo brindar las garantías de seguridad para las personas que corren riesgos en el país.