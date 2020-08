Petro pide moción de censura contra el ministro de Defensa por masacres de jóvenes

Aunque no radicó la proposición, sí pidió a los partidos que analicen la conveniencia de que haya un cambio en la cabeza de las Fuerzas Militares.

A raíz de los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en Samaniego (Nariño) y Cali, en donde 13 jóvenes fueron asesinados, el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, manifestó en la Comisión Primera del Senado la necesidad de hacer un cambio en el Ministerio de Defensa.

“Cualquiera que vaya a los territorios de la violencia en Colombia, a un barrio popular de Bogotá, Medellín o Cali sabe perfectamente, y la población sabe, que el principal aliado de las mafias se centra en el interior de la política y de la Policía. Lamentablemente, secciones enteras de la Policía se han puesto bajo la nómina de los narcotraficantes. Por eso la Policía no actúa, por eso deja matar”, denunció el senador.

De acuerdo con Petro, no se trata de acciones planeadas desde la cúpula de la Policía, el Ejército, el Ministerio de Defensa o los partidos políticos, pero sí que se ha creado una “atmósfera de la corrupción y de la violencia, y en ella caen engullidas secciones enteras de la política y el Estado”.

Por esa razón, dice, la opción que le queda al Congreso de la República es promover una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. “¿Qué esperamos? ¿Qué el ministro de Defensa es eficaz, es eficiente? Es un político con ambiciones presidenciales dirigiendo las Fuerzas Armadas. Mientras se dedica a sus ambiciones políticas, la Fuerza Pública cae en manos del crimen y la corrupción”, indicó.

No obstante, anunció que esa moción de censura no será radicada por él, sino que sugirió a los diferentes partidos políticos que discutan esa posibilidad. “No lo voy a hacer yo, para que no digan que es la oposición o quien también tiene unas aspiraciones políticas”, dijo.

Incluso, le pidió al Centro Democrático que, como partido de gobierno, quien liderara ese cambio en la cartera militar: “¿No debería ser el mismo partido de gobierno el que pidiese un cambio de ministro para que alguien en la ambición presidencial pudiera dirigir con profesionalismo a la Fuerza Pública, para quitársela a la corrupción, a la mafia y ponerla al servicio del ciudadano en defensa de sus bienes y su vida?”.