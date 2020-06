El exmandatario señaló al líder de Colombia Humana de haberse reunido con Carlos Castaño y de haber recibido dinero de Miguel Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar. Petro le controvirtió con fechas, le dijo que está desesperado y que lo que busca es ensuciar a todo el mundo.

La disputa política que entre los últimos días han librado los senadores Álvaro Uribe, del Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana, tuvo en la noche de este martes uno de sus capítulos más candentes en la sesión plnearia no presencial del Senado de la República.

“El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos”, manifestó el exmandatario, al leer una constancia.

Según Uribe, una de las reuniones entre el líder de la oposición y el líder de las Autodefensa se llevó a cabo entre el 8 y el 19 de julio de 2000, cuando Castaño mantuvo secuestrado a Carlos Alonso Lucio, “que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro”, y quien, además, “no hizo nada pararle la vida ni denunció el secuestro”. Además, dijo, el mismo Petro habría reconoció su encuentro con paramilitares años después, en el lanzamiento de un libro.

“El 14 de julio de 2001, el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y Don Berna, pidió protección para una persona, hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo”, agregó el líder del Centro Democrático.

Uribe habló también de un encuentro más entre Petro y Carlos Castaño entre finales de 2002 y principios de 2003, del cual habría tenido conocimiento el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo; que le habría ofrecido asilo en Venezuela a Salvatore Mancuso y pidió explicaciones sobre si recibió un millón de dólares de parte de Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali hoy preso en Estados Unidos. “La justicia debería preguntarle directamente a Miguel Rodríguez Orejuela”, dijo.

Asimismo, el exmandatario aseguró que José Fernando Ospina Montoya, alias “Gordo Lamba”, reveló en un audio que Petro se reunía con Pablo Escobar y que este le dio dos millones de dólares para atacar el Palacio de Justicia.

“Mientras Pablo Escobar le pagaba al señor Gustavo Petro para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema, también pagaba sicarios, en tres ocasiones, para asesinar al suscrito por los frenos impuestos al narcotráfico, entre estos, la prohibición de acceso nocturno al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín”, concluyó la constancia de Uribe.

Como era de esperarse, la réplica del líder de Colombia Humana no se hizo esperar. “Está desesperado y ya está cogiendo cualquier versión que se le atraviese, si es que las ha cogido como versiones o las está construyendo”, manifestó Petro.

Y procedió a controvertir al exmandatario con datos históricos: “Oiga, Álvaro, ¿usted está juntando a Rodríguez Orejuela con Chávez, diciendo que yo recibí un millón de dólares de ese señor con una transacción con los venezolanos chavistas? Si esa es su versión y usted cree en eso, solamente ponga las fechas. ¿Cuándo fue capturado el señor Rodríguez Orejuela y llevado a los Estados Unidos? ¿Y cuándo el señor Chávez subió al poder? ¿No fue años y años después? Entonces, ¿cómo puede consolidar una versión con que el señor Orejuela, seguramente a través de los Estados Unidos desde su cárcel, extraditado, giró un millón de dólares a Chávez para que me los entregaran a mí?”, preguntó.

Con sorna, Petro recalcó que las versiones de Uribe no eran serias y lo que mostraban era desespero, pues si Pablo Escobar lo hubiese entregado dos millones de dólares, “entonces yo soy más rico que usted, tengo más haciendas que usted, soy más rico que sus hijos, con toda esa cantidad de plata que me han entregado”.

Por otra parte, recordó que cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia, por parte del M-19, guerrilla en la cual militó, él era un concejal de Zipaquirá, estaba preso y estaba siendo torturado “en el peor patio de la cárcel Modelo”. “No podía recibir esa plata estando preso. Me hubieran asesinado todos los presos sabiendo que Petro tenía dos millones de dólares. ¿Usted está desesperado o qué es lo que le pasa con este tipo de versiones?”.

Y sobre sus supuestas reuniones con Carlos Castaño, enfatizó: “Me quería matar (…) $300 millones le entregó al Bloque Tolima, y uno de sus miembros hizo pública toda esa operación. El señor Carlos Castaño me quería matar porque altos funcionarios de la Fiscalía se lo habían sugerido, entre esos uno que usted quería clonar. Y yo, en mis afugias para saber cómo detenía ese asesinato, hablé con su vicepresidente tiempos después, el señor Angelino Garzón, y con el defensor del Pueblo, y les pedí consejos. Y uno de los consejos fue: frentéelo, hable, y me llevé a una de sus copartidarias para que me acompañara, que yo no sabía que entre otras era parte del paramilitarismo, la señora Milene Andrade, que era defensora del Pueblo de Córdoba, para que estuviera ahí al frente, y viera qué era lo que me decía ese señor y porqué me quería matar. Y de chiripa salvé mi vida de esas circunstancias (…) es la única vez que vi a ese señor”, relató.

Petro terminó su réplica con duros dardos contra Uribe e incluso contra la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez: “Menos mal he sobrevivido para denunciar y descubrir toda esa cantidad de articulaciones entre la mafia y el poder político, parte del cual usted representa. Pero ahora entiendo su desespero, es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo tiene que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo, como si todos fueran como usted. Pero no, Uribe, yo no soy como usted”.

Y concluyó: “Me podrán matar, quien sabe qué me pase en este país. Yo no sé qué me va a pasar, no sé si seré presidente, si nunca lo seré o si me van a matar en el camino, pero lo único que puedo afirmar es que, senador Álvaro Uribe, yo no soy como usted. Así que no me plantee una historia parecida a la suya. Bautíceme como lo que soy, un revolucionario, y pobre, porque tengo embargada mi casa. Soy un revolucionario, les guste o no les guste, pero no soy como usted”.