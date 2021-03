Congresistas y organizaciones sociales y sindicales le mandaron una carta a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez para adoptar medidas que permitan la reactivación económica con pactos de género.

A través de una carta dirigida al presidente Iván Duque, así como a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, congresistas de oposición, en compañía de organizaciones sindicales y plataformas de derechos humanos, pidieron al Gobierno Nacional adoptar, “de inmediato”, políticas de empleo con enfoque multisectorial, haciendo énfasis en mujeres. Lo anterior, argumentaron, para modificar la actual estructura de desigualdad y hacer frente a “sesgos de género existentes en el mercado laboral”.

En la misiva, los firmantes advierten que la pandemia ha llevado a millones de personas a la pobreza extrema y evidenció también la desigualdad existente y las debilidades de los sistemas sociales que agravan las condiciones de pobreza de los más vulnerables, un hecho aún más visible en el mercado laboral femenino.

“La ausencia de respuestas estatales interseccionales y con un claro enfoque de género, exacerba la discriminación sistémica que ya enfrentaban las mujeres colombianas, poniendo en grave peligro su bienestar, su seguridad económica y profundizando las brechas de género”, alertan.

Por ello, instaron al Ejecutivo a ejecutar políticas concertadas para amortiguar y compensar los efectos de la crisis en el empleo, la pérdida de sus ingresos y en el deterioro de sus niveles de bienestar. “Las políticas de reactivación deben incluir pactos de género en la selección estratégica de los sectores, los mecanismos y los instrumentos fiscales y la reorientación de los incentivos”, dicen.

Insistieron también en implementar la renta básica, de al menos de un salario mínimo legal mensual, priorizando su destinación a las mujeres en los hogares de jefatura compartida, como una medida que garantiza derechos fundamentales. “Este ingreso representaría una posibilidad para acceder a la autonomía económica. Así mismo, puede ayudar a disminuir prácticas violentas en el ámbito personal y laboral”.

Por cuenta de la próxima reforma tributaria, reclamaron al Gobierno avanzar en un pacto fiscal y de género que esté orientado explícitamente a evitar que se profundicen las brechas de género en el acceso al financiamiento y a cautelar los recursos para las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres. “Una de las medidas que debe contemplar esta reforma es la exención tributaria para las mujeres que realizan tareas de cuidado no remunerado”.

Sumado a políticas que permitan proteger y aliviar el segmento de empresas y sectores que concentran una proporción importante del empleo femenino, pidieron que la banca multilateral y, en particular, los bancos de desarrollo, establezcan fondos, líneas de crédito, subsidios, productos y servicios específicos para las mujeres.

A lo anterior se suman medidas de suspensión, moratoria y reestructuración de deudas para mujeres afectadas por la crisis, medidas para mujeres migrantes, ratificar convenios sobre eliminación de las formas de violencia y acoso en escenarios laborales, y acelerar la formulación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados y de la Política Pública de Cuidados, “que avanzan a paso lento”.

Los congresistas y organizaciones sociales y sindicales recuerdan que la responsabilidad del trabajo de cuidado no remunerado pesa, “mayoritariamente y de manera desproporcionada” sobre las mujeres, una situación que “se ha agravado con la crisis y conlleva afectaciones a su salud física y mental”, así como una mayor exposición a la violencia dentro de los hogares, e incluso al riesgo de feminicidio.

“Según el DANE, las mujeres destinan en promedio 26,4 horas de la semana al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, representando un aumento de 0,7 horas promedio semanales respecto al año 2019, mientras que los hombres ocupados destinaron 11,3 horas. El trabajo de cuidado no remunerado carece de reconocimiento económico y social”, argumentan, precisando que, de acuerdo con el DANE, si se valorara el trabajo no remunerado en Colombia equivaldría al 20 % del PIB.

De hecho, señalan que la pérdida de empleos femeninos se concentró en empresas pequeñas, sobre todo informales, como peluquerías y lavanderías, “situación que ha generado un crecimiento especial del desempleo femenino, el cual se ubicó en diciembre de 2020 en 18,7%, ocho puntos por encima que el de los hombres”.

“Es innegable que esta es una pandemia con rostro de mujer, por sus impactos, y al mismo tiempo, por esa resistencia inquebrantable y por esa capacidad que han tenido las mujeres de sacar adelante, en medio de todas estas vicisitudes y sufrimiento, sus trabajos, hogares y familias”, precisan.

La carta está firmada por los congresistas Ángela María Robledo e Iván Cepeda; Rocío Pineda, de la Escuela Nacional Sindical; Ligia Álzate, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo; la Plataforma de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas; el Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo; la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), y la Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, Servicios Públicos y Comunidad.