Piden que reemplazo de vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sea de la oposición

Ante la posible renuncia de la líder conservadora para buscar la candidatura presidencial, el senador Roy Barreras le pidió al Congreso que su sucesor sea contrario al gobierno para buscar un contrapeso.

A los aspirantes a la presidencia que están en el Ejecutivo les queda apenas unos cuantos días para renunciar a sus cargos si no quieren inhabilitarse para las elecciones de 2022. Entre los que tienen el calendario en su contra está la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que no ha terminado por decidirse si deja su cargo o no para aspirar a ser la primera presidenta de Colombia.

Mientras la líder conservadora toma una decisión, desde distintas orillas han comenzado a hacer cuentas sobre su cargo. Uno de los últimos en unirse a los pedidos fue el senador Roy Barreras. Con un trino, este pidió que la posible sucesora de Ramírez sea de la oposición para tratar de equilibrar las cargas en la arena política.

Barreras recordó en la comunicación que es el Congreso es el que debía escoger el reemplazo de la vicepresidenta y convocó a los partidos independientes (Partido Liberal y Cambio Radical) para que se unan a la oposición en la elección de una nueva vicepresidenta. “Reto a partidos declarados independientes a sumarse a oposición y proponer un vicepresidente independiente que equilibre este gobierno cojo de la pata derecha”, fueron las palabras del senador vallecaucano.

El mensaje de Roy Barreras vino en respuesta a la declaración del presidente de que buscaría nuevamente que una mujer ocupara la vicepresidencia en caso de que Marta Lucía Ramírez renunciara para aspirar a las presidenciales de 2022. Esta fue la razón por la que el senador exmiembro de la U recordó que la decisión del sucesor o sucesora de Ramírez dependía del Legislativo y no del Ejecutivo.

Aunque la propuesta de Barreras no tuvo mayores repercusiones, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, tuvo una respuesta burlona ante lo planteado. “Senador Roy, le ruego el favor tener paciencia que el Presidente Duque le va a llamar para invitarlo a la Casa de Nariño y lograr un consenso con usted y la oposición para la nueva vicepresidente. Y también le manda saludos”, fueron las palabras de uno de los miembros de la bancada de gobierno.

El senador Roy Barreras no fue el único en manifestarse sobre el posible destino de la vicepresidencia. El expresidente y exsenador Álvaro Uribe fue otro de los que habló de tema para decir que se debía respetar la procedencia partidaria de Marta Lucía Ramírez, por lo que ese cargo tendría que pasar a una ficha del Partido Conservador.

Esta postura concuerda con lo dicho por la colectividad del trapo azul, que desde hace un tiempo ha venido pidiendo la prelación en la vicepresidencia en el caso de la renuncia de Ramírez. El presidente de los conservadores, Omar Yepes, ha reiterado en distintos espacios que quien suceda a la vicepresidenta “debería ser un conservador, producto de ese acuerdo que se hizo ante de las elecciones presidenciales”.