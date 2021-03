Piden vacunar a congresistas mayores de 60 años para sesionar presencialmente

La propuesta la hizo el senador Gustavo Bolívar en el primer día de sesiones de 2021 ante la baja presencia de congresistas en el capitolio.

Desde que comenzó la pandemia, los congresistas dejaron de sesionar de forma presencial en el capitolio. Primero, las actividades del Legislativo se trasladaron a los ambientes digitales con las sesiones virtuales. Luego se pasó a encuentros semipresenciales, en los que algunos estaban en la sede del Congreso, mientras que la mayoría seguía trabajando desde sus casas.

Sin embargo, buena parte de la oposición ha pedido que se vuelva a sesionar de forma presencial en el capitolio, pues aseguran que las discusiones virtuales han servido para que el gobierno trámite sus iniciativas sin mayor control político. El pedido no ha tenido acogida en las directivas, que volvieron a plantear que las sesiones serán mixtas, con algunos en el recinto y los otros por videollamada.

Puede ver: Iván Duque y Claudia López quieren producir vacunas. ¿Qué es mentira y qué es verdad?

Por eso, en el primer día de sesiones del 2021, el senador Gustavo Bolívar hizo un nuevo pedido para que se regrese al trabajo presencial y, como parte de este, se vacunen a los congresistas que están entre la población de riesgo. “No sé si esté cometiendo un error, pero yo creo que el país no vería mal que los congresistas mayores de 60 años tuvieran la vacuna con alguna prioridad, porque el legislativo es una prioridad nacional”, expresó el congresista cercano a Gustavo Petro.

#AlCongresoLePido trabajemos de manera presencial ya.

1 año después de legislar por zoom y cuando ya todos los sectores están abiertos, Char vuelve a citar a sesiones semipresenciales. El que quiera no va.

Es un atropello a la democracia.

Ayúdenme con esto:#CongresoPresencialYa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 16, 2021

Según Bolívar, desde el semestre pasado se albergaba la esperanza de volver a la presencialidad, dado que todos los sectores estaban trabajando de esta forma. “Es una vergüenza que, con los niños en las escuelas, estemos todavía legislando por zoom”, fueron algunas de las razones que dio Gustavo Bolívar para pedir que se contemplara la vacuna para los legisladores de población en riesgo y así volver a retomar las sesiones presenciales.

Tras su pedido, el senador aseguró que no estaba legislando en causa propia, pues no estaba en el grupo de mayores de 60 años. “Advierto que no estoy dentro de ese grupo y no estaría entrando en un conflicto, porque no estoy pidiendo vacuna para mí”, aclaró el segundo de la Colombia Humana, que reiteró que es indignante que el parlamento colombiano lleve más de un año sin asistir de forma conjunta al capitolio.

También: Petro nuevamente pide reunirse con presidente Duque por crisis COVID-19

“Me parece insólito que un año después sigamos permitiendo que por zoom estemos haciendo leyes y cambiando la constitución. Eso no fue la orden de la Corte Constitucional cuando estudió uno de los decretos presidenciales”, añadió el senador, que cuestionó la insistencia de las mesas directivas y oficialismo por sesionar de forma virtual.

“Uno pensaría que esto es para que cuando llegue la reforma tributaria la puedan pupitrear a través de zoom porque en año preelectoral no tienen el quorum garantizado porque la gente está más dedicada a hacer campaña que en el Congreso. Ya es hora de que el Congreso legisle de forma presencial y seria, para eso nos pagan. Si no, vuelve el debate para que quiten el gasto de representación los que no vienen a trabajar a Bogotá”, concluyó.