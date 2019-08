Plaza La Santamaría no podría usarse para corridas de toros

-Redacción Política

Avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca la protección de los animales domésticos, es decir, perros y gatos en su mayoría. Este martes en la Comisión Primera del Senado los congresistas aprobaron en tercer debate la iniciativa de autoría de Esperanza Andrade, congresista del Partido Conservador.

La propuesta fue radicada en mayo de este año y considera un articulado para “contrarrestar el maltrato y abandono animal, para garantizar su dignidad como seres sintientes y crear una cultura cívica sobre la protección de la fauna y el medio ambiente”, dice el proyecto. En ese sentido, propone, entre otras cosas, la creación de hogares de bienestar para animales domésticos.

No obstante, los congresistas aprobaron una proposición del senador Gustavo Petro (Colombia Humana) que amplía la perspectiva y acoge también las acciones en contra de toros y gallos, por ejemplo.

Específicamente, el punto de Petro le prohíbe a los alcaldes, gobernadores y cualquier otra entidad territorial pública a “invertir recursos públicos ni utilizar bienes patrimoniales para realizar espectáculos violentos contra animales”, señaló el líder progresista. “Este proyecto estaba restringido a animales domésticos, y eso me parece muy parcial. respetar a los animales hoy es primordial porque implica una nueva cultura del ser humano que es el respeto a la naturaleza y a la vida, en un momento en el que está a punto de extinguirse. Entre esas medidas que hay que tomar está el de no divertirse con espectáculos de la muerte de animales”, afirmó.

La senadora Andrade, por su parte, respaldó la petición de Petro. “Su proposición se aprobó porque, precisamente, el fondo de lo que busca el proyecto es que no haya maltrato en ninguna instancia”, dijo. Añadió que los espectáculos que muestran acciones violentas contra estos seres van desde las corridas de toros, la pelea de gallos y, también, las de perros.

Si bien el proyecto cuenta con apoyo legislativo y solo le falta un debate para convertirse en ley, no faltó que la proposición de Petro llamara la atención. Según explicó él mismo, de empezar a regir, las plazas consideradas como patrimonio cultural no se podrían utilizar para ese tipo de shows y tradiciones. Tal es el caso de la plaza La Santamaría, de Bogotá. “si finalmente se aprueba, este espacio no se podría usar para espectáculos de muertes de animales”. Sumado a esto, la autora de la iniciativa aseguró que la medida sugiere que no se “incurra en abusos de bienes y que se respete el patrimonio público”.

Cabe recordar que la única plaza declarada como patrimonio de ese tipo es, justamente, La Santamaría. De manera que su proposición le aplicaría especialmente a Bogotá y que revive la iniciativa que intentó promover cuando fue alcalde mayor.