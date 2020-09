Carlos Holmes Trujillo pidió que, dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria por el COVID-19, fuera escuchado virtualmente en un debate de control por abuso en el uso de la fuerza. La plenaria le dijo sí, con 109 votos.

Si bien este miércoles estaba previsto que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, asistiera presencialmente a la Cámara de Representantes –para que respondiera por los excesos en el uso de la fuerza, durante un debate de control político–, se conoció una carta del despacho del funcionario en el que piden que lo excusen dada la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 y las recomendaciones de no asistir a sitios concurridos.

En la carta, que generó rechazo e indignación entre los congresistas, se argumenta que ante la situación de emergencia y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se excuse de la participación presencial”. Tras ser sometida a votación, la Cámara aceptó la excusa con 109 votos a favor y 29 en contra.

En la misiva –firmada por Óscar Ortiz, secretario de gabinete– se ratifica que el ministro comparecerá virtualmente a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, “con el fin de cumplir con la citación y con las recomendaciones señaladas”.

Posteriormente, ante la Plenaria de la Cámara, el funcionario –virtualmente y acompañado de altos mandos de la Fuerza Pública– dijo estar presente para responder “como siempre lo hago” a las citaciones que tengan que ver con sus competencias.

“Quienes me conocen saben que yo no le saco el cuerpo a ningún debate de control político. No lo he hecho nunca en la vida, no lo voy a hacer ahora. Simplemente he hecho uso de una disposición que existe y que tiene que ver con particulares circunstancias. No obstante, quiero señalarles que estoy presente virtualmente”, aseguró el ministro.

La solicitud del ministro generó rechazo y controversia entre los parlamentarios de la oposición que sí asistieron al recinto. Para Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, aunque en un primer momento las circunstancias de la pandemia obligaron a las sesiones virtuales, hoy la situación es diferente y, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se pueden atender los debates presenciales.

“Claro que hay excusas admisibles de salud y de tener una edad avanzada que impida estar acá. Pero, ante la crisis tan grave que está viviendo el país, del rompimiento de la confianza entre la ciudadanía y la Policía, ¿realmente ustedes colegas van a votar a favor de decir que la presencia del ministro no es indispensable? Estamos en un escenario de Bogotá con menos del 55 % de ocupación de UCI, en la caída de número de casos y muertos. Es justificable en estas circunstancias en un recinto que no tiene más de 30 personas, admitirle esa excusa al ministro”, alegó la representante.

A su turno, Inti Asprilla, también de la Alianza Verde, aseguró que la excusa del ministro “no tiene presentación” y sostuvo que el artículo 8 del Decreto 1068, que indicaron en la carta del Ministerio para excusarse, no existe. “No puede venir a responder a un debate de control político en la Cámara, pero sí lo vemos de arriba a abajo dando lora”.

Por su parte, el representante León Freddy Muñoz, también de Alianza Verde, manifestó que ante los hechos ocurridos en Bogotá, Medellín y otras ciudades, el debate “merece todo el respeto” por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros citados.

"La Corte dijo que era necesario que estuvieran aquí. De los tres ministros citados, ninguno de los tres está presente en el salón elíptico. Ese no es el mensaje que le debemos mandar a las víctimas y cientos de familia que están hoy enterrando a sus hijos y familiares. A los ministros poco o nada les interesa resarcir a las víctimas. Vamos a hacer el debate, pero hay que sentar la voz de protesta por la frialdad y silencio y falta de respeto del Gobierno”, reclamó.