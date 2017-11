Precandidato Juan Fernando Cristo renuncia a su escolta policial

Redacción Politíca

A través de una carta dirigida al director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, el precandidato presidencial del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, solicitó a la institución que le sea retirada su escolta policial, consistente en cuatro agentes que velaban por su seguridad desde que se desempeñaba como ministro del Interior.

Según dice el precandidato en la misiva, “dado el actual momento que vive el país y con la consolidación del fin del conflicto”, no considera necesario contar con el esquema de seguridad brindado por la Policía. Eso sí, Cristo seguirá contando con los escoltas que dispone la Unidad Nacional de Protección (UNP) para velar por su integridad.

El exministro argumenta también que “es evidente” que el riesgo en Bogotá “es mínimo”, mientras que se agudiza “en algunas regiones puntuales del país”. Por ello, resalta los desafíos que suponen para las autoridades garantizar la seguridad ciudadana en los principales centros urbanos de Colombia y la protección de líderes sociales amenazados.

“He tomado la decisión de renunciar al esquema eficaz que hoy me brinda nuestra Policía Nacional. Así, esta institución podrá dedicar estos efectivos a lograr el cumplimiento de los retos que enfrenta hoy de cara al posconflicto. Estoy convencido de que podrán ser de mayor utilidad en estas tareas hacia el futuro”, sostiene el exministro.

El precandidato agradece a la institución por los servicios prestados y hace una mención especial al agente Carlos Roberto Barrios, quien lo acompañó en las tareas de protección por más de una década.

Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, Cristo invitó a aquellos personajes que cuentan con esquemas de seguridad en las ciudades “a pensar en la protección de líderes sociales en las regiones”.

Invito a quienes cuentan con esquemas de seguridad en las ciudades a pensar en la protección de líderes sociales en las regiones. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) 9 de noviembre de 2017

La renuncia de Juan Fernando Cristo a su esquema policial se da días después del hurto del que fue víctima en su vivienda la también precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien denunció que desde hace año y medio no cuenta con esquema de seguridad. La conservadora aseguró que, dada su condición de exministra de Defensa, figura de la oposición y aspirante a la Presidencia, debería contar con un equipo de protección mucho más robusto que vele por su seguridad. (Lea: Asaltan vivienda de Marta Lucía Ramírez en La Calera)

La exfuncionaria dijo en su momento que, muestra de ello, es que su personal de seguridad notificó de las condiciones de riesgo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y señaló también que ha recibido constantes amenazas a través de las redes sociales.

En respuesta, Diego Mora, director de la UNP, atribuyó el hurto a la delincuencia común y aseguró que la entidad no está ideada para cuidar bienes o inmuebles, sino personas. Según el funcionario, no es cierto que la candidata no cuente con esquema de seguridad, ya que a su servicio se encuentra un escolta y una camioneta blindada.

En medio de la controversia por el esquema de seguridad de Marta Lucía Ramírez, el exvicepresidente Francisco Santos reclamó al Gobierno por supuestamente retirar estos dispositivos a figuras de la oposición, mientras que –aseguró– sí se brindan garantías de seguridad a integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Incluso, Santos responsabilizó al presidente Juan Manuel Santos de ser quien da la orden de quitarle la seguridad a la oposición.

Quien da la orden de quitar seguridad a la oposición es @JuanManSantos directamente. Si es de las Farc seguridad. Si es de la oposición no. — Pacho Santos (@PachoSantosC) 7 de noviembre de 2017

No obstante, a través de Twitter, Esteban Santos, el hijo del mandatario, desmintió que el Gobierno les esté quitando los esquemas de seguridad a integrantes de la oposición. Ejemplificó la situación con “el contradictor más grande” del Gobierno: Álvaro Uribe Vélez.