“Prefiero más personas con COVID-19, que mujeres y niños maltratados”: gobernador del Quindío

Roberto Jairo Jaramillo insiste en la necesidad de realizar una apertura responsable y controlada de los diferentes sectores para jalonar la reactivación económica. El Quindío es hoy ejemplo en el control de la pandemia.

El Quindío es uno de los departamentos menos afectados por la pandemia del COVID-19. Hasta ayer, eran 194 los casos positivos y cinco personas fallecidas. La clave, dice su gobernador, Roberto Jairo Jaramillo, está en el buen comportamiento de los ciudadanos y en el acompañamiento estricto, incluso con policía, que se le ha hecho a cada uno de los casos, siguiendo la ruta de todos aquellos que hayan tenido alguna relación con estos. En diálogo con El Espectador, el mandatario habla de lo que se viene haciendo y asegura que es partidario de una apertura responsable y controlada, en aras de la recuperación económica de la región y del país.

¿Cómo es el manejo de la crisis por el COVID-19? Ha dicho usted que, hasta ahora, van ganado la batalla…

Realmente hoy somos referente a nivel nacional, tenemos 194 casos, cinco muertos y un solo paciente en UCI. Hemos trabajado mucho con los epidemiólogos, haciendo acompañamiento a cada uno de los pacientes en sus casas, pero debo decir que el comportamiento de los quindianos es un ejemplo para el país.

¿Ha habido alguna clave para esos buenos resultados?

Yo pienso que el tema epidemiológico. Cuando detectamos un caso positivo, caemos con todos los controles, con todo el equipo, y tratamos de hacer las pruebas lo más rápido posible, localizando inmediatamente a todas las personas con que esa persona ha tenido contacto. El objetivo es cercar, rodear, hacer un seguimiento paso a paso. Lo otro es que hemos fortalecido la red hospitalaria y lo de crear un Comité de COVID ha sido clave. Cuando detectamos un paciente positivo para COVID-19, contamos con el apoyo de la misma policía para que se cumplan cada una de las medidas y la cuarentena.

¿Algún mensaje a los demás gobernadores del país para que tengan en cuenta las medidas que usted ha adoptado?

La verdad es que no es fácil asumir en las regiones los decretos presidenciales. En oportunidades son decretos que exigen aportes económicos y, por ejemplo, la Gobernación del Quindío tiene un embargo que heredamos de la administración anterior. Tenemos una situación económica difícil, sin embargo, eso no ha sido impedimento para seguir avanzando y hemos tenido un gran apoyo del Gobierno Nacional. Lo importante es que un gran sector está al frente del COVID- 19 y otro está trabajando en lo que llamamos “corona-VIDA”. No hemos dejado de hacer cosas por todas estas gentes que lo necesitan, trabajamos frente a la pandemia, en el Plan de Desarrollo y arrancamos con obras de infraestructura en colegios, por ejemplo. La idea es que seamos parte del ejemplo en la reactivación económica. Creo que el mensaje para los demás gobernadores es que, sin descuidar la vida de sus ciudadanos, tenemos que trabajar por los demás sectores.

El desempleo crece en medio de la pandemia, ¿qué están haciendo ustedes como Gobernación y que le piden al Gobierno Nacional para esa reactivación económica?

Creemos que se debe reactivar el tema de los restaurantes, los parques temáticos, las constructoras, los hoteles. Estamos haciendo grandes esfuerzos. El Quindío se ha visto muy afectado porque aquí vivimos del turismo, de la agricultura, y la preocupación grande es porque los empleos que generan esos sectores son la columna vertebral de nuestra economía. Estamos pidiendo la implementación de protocolos para empezar a trabajar en todos y cada uno de estos sectores. Acá tenemos el Parque del Café, el Parque Panaca, y ya estamos con todos los protocolos para entrar a trabajar en estas áreas, esperando el visto bueno del Gobierno Nacional. No es ‘carreta’, pero estamos trabajando de la mano con todos los sectores: comercio, empresarios, constructores. Las dobles calzadas de algunos municipios son una realidad y el otro tema es el túnel de La Línea, allí estamos generado empleo y según nos lo anunció el presidente Iván Duque, en septiembre lo tendremos abierto.

¿Cuándo cree que se puede empezar a trabajar de nuevo en la oferta turística?

Pienso que a finales de agosto o principios de septiembre, según como están pintando las cifras en este momento. Lo que sí es que vamos hacer una apertura respetuosa, responsable, amable y obviamente segura. Lo mejor es que tenemos mucho control en los 1.800 kilómetros cuadrados del departamento, y creo que tenemos todos los protocolos para que las cosas nos salgan bien.

¿Confinamiento estricto o apertura económica?

Preocupa mucho el tema del encierro: las mujeres víctimas, maltratadas en algunos casos; lo de los abusos de menores que esta disparado. Voy a decir una cosa que suena horrible, pero la tengo que decir: “Prefiero más personas con COVID-19, que mujeres y niños maltratados”. Muchos sectores la están pasando muy mal y creo que la apertura económica, con todas las medidas y la rigurosidad, se puede ir manejando. No soy partidario de un encierro total, porque así sería más dañino el remedio que la enfermedad.

¿Hasta dónde nos puede llevar esta pandemia?

Hasta dónde la responsabilidad o irresponsabilidad nos lleve. Mientras seamos nosotros mismos los que tengamos conciencia, seamos los cuidadores de nuestros hogares, tengamos círculos cerrados, más rápido vamos a salir de esto. No podemos desconocer que las cifras de muertes y contagios se han disparado notablemente.

Hay quienes reclaman que los estudiantes deben de volver a clases presenciales, ¿está de acuerdo?

Pienso que si en algunos municipios donde no hay COVID lo podemos hacer presencial, en los municipios donde hay no debe hacerse. Hay padres de familia reclamando que no se hagan presenciales y soy respetuoso de esas peticiones. Y también soy respetuoso de las medidas que tomen el presidente Iván Duque y la ministra de Educación. Nos han dado mucha autonomía, pero se deben cuidar los municipios donde no está el virus.

¿Cree que ya estamos llegando al pico de la pandemia?

No, apenas vamos alcanzar la curva más crítica y hoy estamos viendo cómo se están disparando los contagios en algunas zonas del país.

El alcalde de Armenia fue suspendido por la Procuraduría y está pendiente la imputación de cargos, por presunta corrupción, ¿qué va pasar y que piensa de esto?

Es una coyuntura grande. Le he pedido al partido MAIS, que es el que tiene que presentar la terna para su reemplazo, que tengan amor por la ciudad, y que nos entregue tres nombres que cumplan con los parámetros y la necesidad que reclama la ciudad. Ahora, soy respetuoso de los entes de control y mi función en este momento es esperar. Cuando me entreguen la terna, allí me estaré tomando todo el tiempo para analizar bien las hojas de vida, y si los nombres no cumplen los requisitos, me toca devolverla. Lo que quiero es hacerlo lo más rápido posible porque no debe haber más traumatismos para Armenia.