Presidente del Senado viaja a Rionegro a reunirse con Álvaro Uribe

-Redacción Política

Ernesto Macías, del Centro Democrático, intentará persuadir al expresidente y senador para que no radique su renuncia a la curul en el Senador.

El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, del Centro Democrático, viajó en la mañana de este viernes a Rionegro (Antioquia) para reunirse con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. El viaje de Macías hace parte del intento de la bancada del uribismo en el Congreso para persuadir a Uribe y hacerle cambiar de opinión respecto de su decisión de renunciar a su curul en el Legislativo.

El pasado lunes, Uribe anunció que dejaría su lugar en el Senado, luego de que la Corte Suprema de Justicia le hiciera un llamado a indagatoria, junto al representante Álvaro Hernán Prada, para que responda por los delitos de soborno y fraude procesal. Según Uribe, se retiraría para dedicarse a su defensa judicial.

Desde ese momento se inició una cruzada por pate de varios miembros de la bancada para insistirle al expresidente replantear su posición, teniendo en cuenta que la salida de Uribe dejaría a la bancada sin cabeza. En un comunicado, el partido político le mostró su apoyo a Uribe en el proceso judicial que enfrenta y le pidió que no renunciara.

Hasta el jueves se tenía previsto que viajara una comisión del partido hasta Rionegro, sin embargo, muy temprano se conoció que Uribe había enviado su carta de renuncia al Senado para la radicación, lo que frustró el intento. No obstante, la carta nunca fue radicada y Macías viajó solo este viernes a encontrarse con el expresidente.

En una reciente entrevista con El Espectador, Macías opinó sobre la situación jurídica por la que atraviesa el líder del Centro Democrático. “No quiero entrar a discutir sobre la decisión en sí. Lo que le critico a la Corte es que la indagatoria al presidente Uribe se sabía desde hace más de un mes. Periodistas lo supieron, en la calle se rumoraba, en los pasillos del Palacio de Justicia se decía… Eso no le hace bien a la Corte ni al país”, señaló Macías.

De igual manera, se abstuvo de decir que hay una persecución judicial en contra de Uribe, como sí lo han dicho varios miembros de la bancada uribista, no obstante, expresó que “la justicia espectáculo no le conviene al país, menos a una Corte que no está bien de prestigio.