La afirmación, sin nombre y apellido, fue una alusión directa a Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, más conocido como “Jorge 40”, quienes han buscado la pista en la JEP y han apelado la negativa del tribunal de paz, prometiendo contar toda la verdad.

Este miércoles, en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, el presidente Iván Duque centró su discurso en los grupos al margen de la ley que han violentado a las comunidades, cometiendo actos contra la vida y dignidad de las personas. Así como ha exigido que la FARC cuente la verdad sobre el conflicto armado, también el primer mandatario echó una pulla a los exjefes paramilitares que se encuentran extraditados y buscando entrar al sistema transicional para retornar al país. Una alusión directa a Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40.

“Los comandantes de las mal llamadas autodefensas que fueron extraditados tienen que regresar a Colombia a cumplir con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tienen que cumplir las penas pendientes en la justicia colombiana”, manifestó en principio el primer mandatario.

Siguió diciendo: “Celebro que no se les ha abierto la compuerta de la justicia transicional, porque es claro que muchos pretenden regresar, someterse a la JEP para supuestamente aportar a la verdad, pero lo que buscan es no ir a la cárcel, gozar del beneficio de no extradición y recuperar, muchos, las actividades criminales”.

Mancuso ha pedido pista a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin embargo, el pasado 4 de junio, el tribunal le negó la solicitud, decisión que apeló el exjefe paramilitar quien ya cumplió su condena en Estados Unidos por narcotráfico. También es el caso de Jorge 40, quien en 2019 hizo el mismo requerimiento ante la JEP.

(Puede interesarle: JEP le cierra sus puertas al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso)

El presidente insistió sobre la situación judicial de ambos exjefes paramilitares: “Los que tienen deudas pendientes en Justicia y Paz tienen que venir a responder ante ella y no buscar tratamiento diferenciado”.

De acuerdo con el jefe de Estado, mantener la puerta cerrada de la JEP a personas como Mancuso y Tovar contribuye a resarcir a las víctimas: “ellas tienen que ver que hay sanciones de verdad, reparación de verdad y un compromiso fehaciente de no repetición”, concluyó.

Lea más: Las posibilidades que tiene “Jorge 40” para aterrizar desde EE.UU. en la JEP.

Por otro lado, Duque se refirió a la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien falleció tras un procedimiento policial en el que se evidenció un exceso de la fuerza de dos uniformados. “Todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia por los abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública. Tenemos que exigir que se apliquen las sanciones oportunas, objetivas”, sentenció.