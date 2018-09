Presidente Duque entrevistará a la terna para la Alcaldía de Cartagena

-Redacción Política

El presidente Iván Duque Márquez convocó este jueves a entrevista a los integrantes de la terna que presentó el Partido Conservador, de la cual se elegiría al nuevo alcalde de Cartagena, luego de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera la elección de Antonio Quinto Guerra Valera, quien fue elegido, además, en elecciones atípicas realizadas el pasado mes de mayo.

La terna está compuesta por el excongresista Pedrito Pereira, Antonella Farah y Óscar Torres, quienes se deberán reunir con el presidente de la República, de visita este jueves en la Heroica, y responder a un cuestionario de 20 preguntas. “La mejor forma de proceder, creo, debe ser con total transparencia. Quiero asumir esta tarea con rigor, por lo tanto he convocado a las tres personas que fueron presentaras para que puedan ser entrevistadas”, dijo Duque.

En ese mismo sentido, pidió el acompañamiento de la fundación Cartagena Cómo Vamos y de la Fundación para el Desarrollo de Cartagena para que sean testigos de la entrevista que harán los miembros de la terna. “Haremos un total de 20 preguntas, las mismas para los tres aspirantes, y lo haremos de una forma muy concreta para poder formar el criterio que me permita hacer la mejor elecciones”, anotó el mandatario.

También dejó claro que, antes que nada, les pedirá a Pereira, Fallah y Torres que firmen un compromiso de transparencia en el manejo de los recursos públicos y que dejen claro que no tienen relaciones transaccionales con ninguna instancia política de carácter territorial. “Creo que avanzar de esta manera es positivo. Espero tomar la mejor decisión, pensando en el bienestar de Cartagena”, concluyó el presidente, quien también tiene prevista una reunión en la Casa de Huéspedes con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

No hay dudas de la grave situación administrativa y política que se vive en Cartagena desde la captura, en 2017, y posterior renuncia del alcalde elegido para el período constitucional, Manuel Vicente Duque Vásquez. Luego de su dimisión, el Gobierno Nacional convocó a unas elecciones atípicas que ganó el candidato Antonio Quinto Guerra Varela, cuya candidatura fue avalada por el Partido Conservador y el Consejo Nacional Electoral (CNE), muy a pesar de las advertencias de la Procuraduría General de la Nación de que el aspirante estaba inhabilitad para ser alcalde por haber tenido contratos con el Estado durante el año anterior a la fecha de la elección.

La consecuencia de esa decisión, tanto del Conservador como del CNE, fue que a pocas semanas de la posesión de Quinto Guerra, el mismo Ministerio Público suspendió la elección de Guerra y un fallo posterior del Consejo de Estado dejó en firme la decisión, poniendo a Cartagena, de nuevo, en una delicada situación de interinidad.

El ambiente político en la ciudad amurallada, por otro lado, también es tenso. En los corrillos políticos no están contentos con que el Partido Conservador, que avaló a Quinto Guerra ignorando las advertencias del Ministerio Público, sea la colectividad que deba proponer su reemplazo. Sobre todo, porque preocupa cuál será la injerencia del exsenador y parapolítico Vicente Blel Saad, de quien se dice, dirige en la sombra las decisiones que toman los azules en Cartagena.

Los Blel, entre otras cosas, tienen todo el manejo político en la ciudad. La hija de Blel, Nadia Blel Scaff, es senadora de la República por el Conservador, mientras que su hijo Vicente Blel Scaff fue concejal, pero renunció a su curul en el cabildo de la ciudad en junio pasado, según dijo, para la realización de estudios académicos. Sin embargo, no se descarta que esté labrando el camino para llegar a la Gobernación de Bolívar en las próximas elecciones, un trabajo en el que, sin duda, será pieza clave quien asuma la Alcaldía de Cartagena en las próximas semanas.

“Pongan al que pongan, va con el aval de él. Ha habido gente más recomendable para el cargo de alcalde que no ha cedido a esas pretensiones”, le contó una fuente en Cartagena a El Espectador. El tema de la elección del nuevo alcalde, aseguran, ha sido tocado por la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana Arango.

Lo más reciente en el caso Cartagena fue el llamado que hizo el procurador Fernando Carrillo al presidente Iván Duque, el pasado 11 de septiembre, para que revise con lupa la terna presentada por el Partido Conservador. "Cartagena no se merece otro alcalde inhabilitado, otro alcalde impedido moralmente, otro alcalde que tenga investigaciones en la Procuraduría, Contraloría y o en la Fiscalía. Por favor examínelo detenidamente y si no hay nadie que reúna las condiciones, devuelva la terna", señaló Carrillo.

No obstante, el jefe del Ministerio Público abrió una gran duda en los sectores políticos de la ciudad caribe al dejar claro que no daría nombres específico, sino que hacía una afirmación “en abstracto”. “Cartagena se merece un gran alcalde que va a regir los designios de esta ciudad hasta el 31 de diciembre del año entrante y por eso no se pueden equivocar", concluyó el procurador. Lo que suceda está por verse y queda en mano del presidente de la República nombrar a un alcalde que, por lo menos, logré dirigir la ciudad con rigor y responsabilidad hasta las elecciones locales y regionales de octubre de 2019.