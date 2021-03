Presidente Duque firmó el decreto que crea el Estatuto de Protección para el Migrante

Con la firma, también se lanzó la campaña “Visibles” para hacer pedagogía sobre cómo los y las venezolanos pueden acceder a los beneficios del Estado y regularizarse.

Después de un mes de anunciar el Estatuto de Protección para el Migrante, este lunes el presidente Iván Duque firmó el decreto que lo crea y que entra en vigencia a partir de la fecha. Durante estos pasados días, el borrador del estatuto estuvo publicado en la Cancillería para recibir comentarios y nutrirlo.

Luego de recoger más de 300 comentarios y el mejoramiento del texto, el estatuto empieza a funcionar con el objetivo que, al término de este gobierno, agosto de 2022, estén regularizados 1.8 millones de venezolanos y venezolanas. Es decir, que cuenten con identificación que les permita acceder a servicios de salud, educación y otros beneficios que ofrece el Estado colombiano.

Tras la firma del decreto, el primer mandatario señaló “Hemos asumido una tarea como nación, la de firmar, otorgar, darle vida a un estatuto de protección temporal por 10 años, para que quienes estén regularizados con medidas de corto plazo, trasciendan a medidas de largo plazo, y a quienes no lo han hecho adquieran la regularización, con un camino de oportunidades, que nos permite corregir aspectos de la salud, educación, mejorar el marco de empleabilidad donde no estén enfrentando abusos”.

Con la entrada en vigencia de este decreto, Migración Colombia también lanzó una campaña llamada “Visibles”, con la que el Gobierno pretende hacer pedagogía sobre cómo acceder a los beneficios del estatuto.

Así mismo, desde Presidencia explican que “‘Visibles’ es una campaña que nace de la realidad que viven miles de migrantes en el mundo y en este caso se centra en la población venezolana radicada en Colombia y busca visibilizar la situación real que viven quienes tuvieron que huir de su país”.

Con este paso a favor de los derechos de los y las migrantes, el presidente ha invitado a otros países de la región para que adopten medidas similares a esta, que, de paso, ha sido aplaudida por organizaciones internacionales, mandatarios de estados y el papa Francisco.

“Colombia tiene que marcar un camino, no podemos estar a la espera de que lleguen todas las ayudas internacionales, al fin y al cabo hemos asumido esa responsabilidad económica y social. Con esto también apelamos al llamado de la comunidad internacional para que gracias a estas medidas podamos verlas replicadas en otras países de la región que también enfrentan la migración venezolana”, señaló el mandatario.

Para él, esta es una respuesta para evitar los sentimientos de xenofobia que se han visto en otros países que han recibido a migrantes por situaciones económicas, sociales y de seguridad en naciones con crisis como Siria y Sudán. “No podemos quedarnos impávidos y ser solamente observadores, no podemos tener una mirada cortoplacista, necesitamos dar un salto de grandeza, sabiendo que no somos un país rico, pero eso no nos impide ser solidarios y fraternos”, insistió.

Esto mismo señaló el papa Francisco, tras el anuncio del Gobierno de un estatuto especial para los y las migrantes. “Esto no lo hace un país muy rico. No, lo hace un país con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz y casi 70 años de guerrilla. Pero incluso, con este problema tuvo el valor de mirar a estos migrantes y hacer este estatuto”, dijo el sumo pontífice.

También Joe Biden, presidente de EE. UU., habló sobre el tema: “Quiero aplaudir su decisión de proporcionar el estatus legal de protección temporal a los más de 1.7 millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia para escapar de la violencia y el sufrimiento del régimen venezolano. Lo correcto no siempre es lo más políticamente conveniente, pero es el sello distintivo del verdadero liderazgo”.