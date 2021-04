Presidente Duque radicó mensaje de urgencia al proyecto que reforma el Código Disciplinario

La reforma va encaminada a las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de DD.HH. en el marco del caso de la destitución de Gustavo Petro como alcalde. Antes de la salida de Fernando Carrillo, la Procuraduría presentó un proyecto en ese sentido, y la llegada de Margarita Cabello representó una nueva inciiativa.

Hasta ahora se conoció que el presidente Iván Duque le pidió a la Mesa Directiva del Congreso, a través de una carta fechada del pasado 9 de abril, darle trámite, con mensaje de urgencia, al proyecto que reforma el Código Disciplinario, impulsado por las recomendaciones que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro con el Estado.

“El proyecto de ley es una respuesta del Estado colombiano a los requerimientos de la Corte Interamericana de DD. HH. (CIDH), en el que se propone, sin desfigurar su tradición institucional, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación; y el juzgamiento en el proceso disciplinario; y finalmente garantizar la doble instancia y conformidad”, explicó Duque en la carta sobre la importancia del proyecto para cumplir los exhortos.

Las recomendaciones de la CIDH se dieron en el marco del caso del senador Gustavo Petro contra el Estado, tras su destitución e inhabilitación cuando era alcalde de Bogotá en la era de Alejandro Ordóñez. El órgano interamericano determinó que el Ministerio Público no tenía potestad (y no tiene) para limitar los derechos políticos de quienes son elegidos popularmente. En consecuencia, no le correspondía destituirlo e inhabilitarlo.

Cuando salió el fallo, en julio de 2020, en ese entonces el Ministerio Público estaba en cabeza de Fernando Carrillo, quien con su equipo diseñó un proyecto de ley acogiendo las sugerencias de la corte y radicando una iniciativa en enero de 2021, antes de dejar el cargo.

Al comienzo de este período legislativo, la nueva procuradora, Margarita Cabello, radicó también un proyecto de reforma al Código Disciplinario, respondiendo a la misma solicitud de la CIDH. Y este proyecto, que construyó junto con el Gobierno, fue el que recibió mensaje de urgencia.

La propuesta de Cabello le apunta a tres ejes: ampliar las facultades jurisdiccionales del Ministerio Público; tener funcionarios diferentes en cada fase de investigación disciplinar; y crear una sala especial para la doble instancia.