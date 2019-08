“Si le va bien, a Colombia le va bien”

Primer año de Duque: ¿qué dicen los gobernadores?

Laura Angélica Ospina / @LaurisOspina

Paralelo a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el presidente Iván Duque cumplió ayer su primer año de gobierno. Los últimos días han sido de balances y las lecturas que se hacen desde diferentes sectores en torno a su gestión le aprietan el cinturón. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer —contratada por Blu Radio, Caracol Televisión y la revista Semana— su favorabilidad cayó del 42 al 37 % en los últimos cinco meses. Además, el 56 % de los colombianos está en desacuerdo con la manera como está conduciendo el Estado. Y sobre él, la mirada de la clase política no es distinta.

En reiteradas ocasiones se ha escuchado de boca de congresistas, oficialistas y de oposición, que la capacidad de maniobra de Duque en el Capitolio es mínima y que está siendo opacada por las demandas del ala más radical del uribismo. Con una implementación poco efectiva del Acuerdo de Paz y con su partido, el Centro Democrático, empecinado en reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sacar adelante la llamada ley “Andrés Felipe Arias”, todo en medio de la disputa por el poder territorial, el segundo año de Gobierno, al menos en cuanto a su gobernabilidad en el Legislativo, se ve lleno de nubarrones. La única bandera que por el momento parece estar asegurada es el proyecto de ley anticorrupción de autoría de la Fiscalía que, por lo anunciado el pasado 20 de julio, tiene el apoyo de todas las bancadas para salir a flote.

Sin embargo, las voces que corren por los pasillos del Congreso no son las únicas que hablan de la gestión presidencial. En el marco de la Cumbre de Gobernadores realizada entre este martes y miércoles en Paipa (Boyacá), los mandatarios regionales aseguraron que más allá de un balance positivo o negativo del primer año de gobierno, necesitan que al jefe de Estado le vaya bien para que sus departamentos prosperen y tengan más desarrollo.

Así lo dijo William Villamizar, gobernador del Norte de Santander, un departamento complejo en términos de seguridad, llegada de migrantes venezolanos y concentración de cultivos de uso ilícito. “No es fácil para la gente percibir las acciones del Gobierno en medio de todos los problemas locales, pero estamos intentado trabajar en equipo con el presidente. Necesitamos que concrete y ejecute sus promesas porque, finalmente, si a él le va bien en el desarrollo de sus tareas, pues a esta región le va bien”, aseguró.

Villamizar, además, resaltó que Duque ha avanzado con lo consignado durante los Talleres Construyendo País, al menos con su departamento. “Este viernes estará en Cúcuta poniendo la primera piedra del acueducto metropolitano. Ahora, sobre otros temas, aunque ha demostrado su preocupación en lo que es la migración venezolana, creo que hay que fortalecer la seguridad en lugares como el Catatumbo y la zona metropolitana de Cúcuta. Esas inquietudes se las haremos saber”, expresó.

Una postura más reacia sobre la gestión presidencial tiene Guido Echeverri, gobernador de Caldas. En términos precisos, se refirió a la visión que tienen los colombianos del mandatario: “Lo que es claro es que este gobierno, en este primer año, no tuvo estado de gracia, que es esa comunión del presidente con la opinión pública cuando ha transcurrido poco tiempo desde su elección. La verdad es que pareciera ser que no hay una sintonía entre Duque y los colombianos, porque los niveles de popularidad no se compadecen con él”.

Una postura que llama la atención, teniendo en cuenta que en estos meses el presidente ha visitado varias regiones con los Talleres Construyendo País buscando, precisamente, acercarse a la ciudadanía y entender sus necesidades de primera mano. Pero para Echeverri, aunque ello ha sido un instrumento bien intencionado, “no ha tenido trascendencia, ni ha tenido las consecuencias positivas que uno hubiera deseado. Los resultados se miden en términos de las acciones del Gobierno con lo que está pensando hacer con el país. Pero, en algunos casos, se han reducido a conversaciones meramente de carácter regional que, sin ser muy productivas, no han permitido una visión integral de la realidad colombiana para intervenirla y mejorarla”, agregó.

Hay otros gobernadores que aprueban lo hecho; por ejemplo, Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca: “Los Talleres me parecen muy importantes, buscan el encuentro con el pueblo y la participación ciudadana. En infraestructura ha habido avances en nuestro departamento, sobre todo en la construcción de la malla vial y la vía a Buenaventura. Ambas licitaciones se están agilizando”, dijo.

En ese sentido, señaló que hay que darle “un compás de espera” al jefe de Estado para que ejecute el Plan Nacional de Desarrollo. “Casi siempre uno en el primer año se la pasa escuchando y proponiendo proyectos. Eso les sucede a todos los gobernantes y lo digo por mi experiencia. Pero, este segundo año, si no ejecuta, ahí sí se le acabó el tiempo. Creo también que debe hacer más en el tema legislativo”, expresó Toro.

Como ella, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, comentó que el país debe ser más justo con el trabajo que se ha adelantado. Amaya es también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y considera que Duque sí ha logrado algo: construir con miras a la descentralización. Para él, firmar la llamada Ley de Regiones y el Pacto por la Niñez con los gobernadores son dos acciones que merecen el reconocimiento por parte de quienes dirigen los departamentos.

“Tenemos que valorar que el presidente Duque ha estado en las cumbres de gobernadores y en las regiones compartiendo. Creo que es bien intencionado. Pero le pasó lo que a mí cuando pasé del Congreso a la Gobernación de Boyacá: el Ejecutivo es otro mundo y ser buen administrador no lo enseñan en ningún lado. Comparto la idea de que este fue un año de aprendizaje. Yo termino un gobierno exitoso y espero que a él le pase lo mismo”, aseguró.

Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, por su parte, hace alusión a un asunto clave en el estilo de gobernar de Duque: estableciendo una nueva relación con el Congreso. “Ha enviado un mensaje a la clase política de que se puede gobernar de manera distinta. Y eso no le ha gustado a muchos. Otra cosa rescatable es que se ha acercado a las regiones. Hemos sentido esa presencia. Ahora, es evidente que él sucedió a un gobierno que le apostó a un proyecto de infraestructura, paz y transformación, que se llevó consigo muchos recursos. Por eso creo que hay que ser un poco más benévolos y bondadosos. Le reconozco el cambio de la forma de gobernar: sin mermelada y junto a las regiones”, enfatizó.

Queda claro entonces que cada quien habla de acuerdo a cómo le ha ido “en el baile”, como reza el refrán popular. Javier Eliécer Zapata, gobernador del Guainía, agradece la atención prestada ante las dificultades por la ola invernal en su territorio. “La estrategia de descentralizar la gobernabilidad e ir hasta las regiones para escuchar a la población es positiva. Uno de los temas que esperamos que este gobierno trabaje con nosotros es el de la salud: el departamento tiene a su población totalmente dispersa. Queremos fortalecer los puestos de salud y llevar medicina especializada a las comunidades indígenas, por ejemplo. Lógicamente, en un año no tenemos respuesta a esta inquietud ni a todas las de un departamento, pero creo que en el segundo año deberían revisar la viabilidad de los proyectos de los ministerios sectoriales y darle más capacidad a los territorios para que ejecuten presupuestos”, concluyó.

