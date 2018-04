Proceso de paz con Eln continuará pese a renuncia de Ecuador como país garante

Redacción Politíca

Las conversaciones de paz con el Eln continuarán, con o sin Ecuador como país garante en ese proceso. Esa fue la afirmación que hizo este viernes el presidente Juan Manuel Santos, desde Caldas, en donde también reveló que ya recibió la llamada de sus homólogos de Chile, Brasil, Cuba y Noruega, quienes también ofrecieron su territorio para que los diálogos con esa guerrilla sigan avanzando. Venezuela, no obstante, no se comunicó con el primer mandatario pese a que también es un país garante de la mesa de paz de Quito.

“Esta mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y me dijo: Chile se ofrece, con entusiasmo, para ser sede de esas conversaciones con el Eln, ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar. Lo mismo hizo Brasil, Cuba y Noruega”, dijo el primer mandatario. Sin embargo, también reveló que se está analizando si la decisión de salir de Ecuador es inmediata o si, por el contrario, el gobierno de Lenín Moreno dará margen para que acabe el quinto ciclo de conversaciones de paz.

“Estamos mirando cuál es el próximo paso a seguir, si efectivamente Ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine esta fase y que la próxima la hagamos en otro país”, dijo Santos, al tiempo que reiteró que, en todo caso, ninguna de las partes se levantará de la mesa. “Las negociaciones continúan y van a avanzado bien, y espero dejarle al próximo presidente un proceso que vaya ante la dirección correcta, ojalá con unos acuerdos básicos como el cese al fuego”, añadió Santos.

En el mismo sentido se pronunció la mesa de Quito, también este viernes, a través de un comunicado conjunto en el que ambas delegaciones agradecen a Ecuador haber sido país anfitrión desde que se instaló la mesa formal de conversaciones. “Estamos examinando las opciones de nueva sede para continuar el quinto ciclo. Tenemos el propósito de reanudar los diálogos lo más pronto posible”, firman por el lado del gobierno Gustavo Bell, jefe de la delegación del gobierno, y por el lado de la guerrilla del Eln, alias ‘Pablo Beltrán’. De lo cual se infiere que, de momento, el quinto ciclo de conversaciones está suspendido.

Es de recordar que uno de los episodios más graves que motivó la decisión del presidente Moreno, de Ecuador, de renunciar a su condición de garante fue el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas de su país, del diario El Comerio, a manos de alias ‘Guacho’, jefe de una de las disidencias de las Farc. Pero también, según ha explicado el propio mandatario, el hecho de que la guerrilla del Eln no ha cesado en su accionar criminal que se desarrolla principalmente en la frontera con ese país.