El presidente Iván Duque sancionó ambas normas aprobadas en la legislatura pasada, como también la ley que promueve la participación de entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables.

Este lunes, el presidente Iván Duque sancionó varias normas que fueron aprobadas en el Congreso en la pasada legislatura y que hoy, luego de la firma presidencial, se convierten en nuevas leyes de la Republica. Ese es el caso, por ejemplo, de la norma que dicta que se regule el uso del plomo en todo el territorio nacional, de autoría de la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador.

Si bien en su etapa de proyecto la regulación del plomo estuvo a punto de hundirse, logró cursar todo su trámite. La norma establece que a partir de hoy se prohiba en todo el territorio el uso, fabricación, importación y comercialización de artículos que contengan plomo en más del 0.009 % de su elaboración. La ley aplica especialmente para los elementos cotidianos que usan los menores de edad. Además, fija la elaboración de pruebas de sangre en niños y niñas para determinar su nivel de exposición a este químico y los roles que debe asumir el Estado frente a su tratamiento.

Así mismo, el Estado tiene un periodo de transición de un año para elaborar protocolos de seguimiento ambiental para que las entidades competentes supervisen a las industrias que en sus procesos incluyan plomo y sus compuestos.

“Desde este momento nuestros niños podrán vivir sin temor a que sus juguetes, colores, las pinturas de sus casas se conviertan en una amenaza para su salud. Al presidente Iván Duque nuestro reconocimiento y agradecimiento. Gracias por su liderazgo en materia ambiental y su apoyo en el impulso de normas que nos dan las herramientas para garantizar la protección del entorno natural y la salud pública de los colombianos”, afirmó la senadora Blel al respecto.

De igual forma, el primer mandatario sancionó la ley que establece que las pasantías, prácticas profesionales, judicaturas, monitorías y la participación en grupos de investigación, realizadas antes de la obtención del título de pregrado, sean consideradas como experiencia laboral “siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado”.

El proyecto en el Congreso fue de autoría del representante José Daniel López, de Cambio Radical y este lunes manifestó sobre la promulgación de esta ley que “abre oportunidades para la vinculación laboral de los colombianos”. “Rompe un círculo vicioso. Cuando un joven se gradúa de la universidad sale con ilusión a buscar su primer empleo y no logra conseguirlo en muchos casos porque el empleador lo rechaza por no contar con experiencia laboral. Y al no ser contratado, no logra acumular la experiencia. Esta ley es importante en la coyuntura del COVID-19 en la que llegamos casi al 23 % de desempleo juvenil”, expresó López.

La nueva norma dicta que el “Departamento Administrativo de la Función Pública reglamentará la materia en un término no superior a seis meses contados a partir de la expedición de la presente Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida”.

Y otra norma que hace parte de las sancionadas por el jefe de Estado es la ley de energías renovables, que promueve la participación de entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables. La intención de la nueva normativa es que con dicha participación, los municipios y departamentos obtengan rentas frescas, modernas y crecientes a partir de su promulgación. De igual forma, fomenta el uso de energías limpias para, a futuro, fortalecer la seguridad energética del país, pues reduce los costos operacionales, tiene en cuenta la preservación del medio ambiente para la sostenibilidad del país.

Los autores del proyecto fueron el senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y los congresistas Paola Holguín Moreno, Milla Patricia Romero Soto, Nicolás Pérez Vásquez, Alejandro Corrales Escobar, John Harold Suárez Vargas y Amanda Rocío Rosales Rodríguez. Y en la Cámara de Representantes los ponentes fueron los congresistas Edwin Alberto Valdés Rodríguez y Carlos Julio Bonilla Soto, y en el Senado, fue Ciro Alejandro Ramírez Cortés.