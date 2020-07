Se comenzará a estudiar la apertura de lugares de entretenimiento que no implican grandes aglomeraciones. El presidente Iván Duque también anunció nuevos pilotos en poblaciones de bajo contagio.

El presidente Iván Duque anunció una nueva prolongación del aislamiento preventivo por el COVID-19. En esta ocasión, la medida irá hasta el 30 de agosto. El primer mandatario también anunció que próximamente se estará anunciando apertura de actividades de entretenimiento que no implican concentraciones, como es el caso de los autocines. En esta misma línea, se confirmó que se seguirá con los pilotos de reapertura en las poblaciones donde los casos de contagio por el nuevo coronavirus son muy bajos o no se reportan.

“Nosotros no estamos hablando de un pico nacional sino de picos que están ocurriendo subregionalmente. Por eso hemos tratado de diferenciar las poblaciones que no tienen afectación, de baja afectación y afectación alta”, comentó el mandatario en el espacio televisivo diario para señalar que hay poblaciones en las que se han dado mayores pasos para la reactivación de la economía. El primer mandatario también destacó que en ese proceso de diferenciación se han “hecho intervenciones puntuales más estrictas en localidades y barrios donde se han encontrado conglomerados de contagio”.

En ese marco fue que el presidente anunció una nueva prolongación del aislamiento obligatorio. En este caso, no se anunció nuevas excepciones pero se confirmó que en los municipios que no se han reportado casos de COVID-19 se sigue avanzando en “un proceso gradual” de liberación de sectores sin que existan aglomeraciones y sin espacios de entretenimiento que impliquen alta concentración de personas en un mismo espacio.

En el caso de municipios de baja afectación, se anunció la reapertura de distintos sectores, no se específico cuales, pero con la condición de que este proceso se hará con el acompañamiento del Ministerio de Salud bajo solicitud de los mandatarios locales. En los municipios de mediana afectación, el panorama es un poco distinto. En estos se seguirá monitoreando la tasa de contagios y conglomerados. En estos se permitirá planes piloto que tendrán que ser tramitados ante el Ministerio del Interior y de Salud.

Mientras que los municipios con altas cifras frente al contagio, el presidente Iván Duque señaló que se sigue con el control epidemiológico por barrios y localidades. También se mantiene la estrategia PRASS y se estudia aislamientos más rígidos de manera zonal, como está ocurriendo actualmente en Bogotá. En estos lugares se está expandiendo la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos y en la disposición de personal médico que atienda estos casos de alta complejidad.

El presidente tuvo un espacio especial para recordar que el Ministerio de Salud está acompañando a los alcaldes para abrir espacios de entretenimiento que no impliquen aglomeraciones de personas, como lo son los autocines. Asimismo, se viene analizando la forma cómo llevar a cabo las pruebas Saber de este semestre. Vale recordar que en la primera parte del 2020 no se llevaron a cabo esta pruebas y esto hizo que las universidades suspendieran el resultado de esta prueba como filtro de entrada a estas instituciones.

Duque confesó que en las próximas semanas se vivirán momentos difíciles frente a la pandemia. Algunas poblaciones verán aumentar de una manera brusca el número de contagios, atención en unidades de cuidado intensivo y en muertes por el COVID-19. Sin embargo, destacó que sin las medidas que se tomaron desde temprano, la situación sería aún más difícil.

El primer mandatario le dio paso al Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Este destacó en cifras el panorama de Colombia si no se hubiera tomado medidas como la cuarentena obligatoria. Además, señaló que el país se ha mantenido en una ocupación del 30% de las camas UCI, por lo que no hay temor de que no se atiendan a las personas que necesitan de estos espacios especiales. En esta misma lógica, el ministro destacó el aumento de la capacidad de análisis de las pruebas y le entrega de los elementos de bioseguridad en el territorio.

Frente a los nuevos anuncios del Ejecutivo, los gremios económicos confirmaron su apoyo al presidente Duque. “Confiamos en que las decisiones del gobierno son las más acertadas para cuidar la salud de la población. En esa línea apoyamos la extensión de la cuarentena y seguiremos trabajando para continuar llevándole gas natural a los hogares del país sin interrupciones. Así como nos hemos preparado para afrontar la coyuntura de aislamiento , también estamos listos para ayudar en la reactivación económica y social con proyectos que entregarán empleo, inversiones, seguridad energética y confiabilidad”, anunció Naturgas.

El Consejo Gremial siguió en la misma línea: “La fase del retorno de las actividades productivas ha sido un proceso gradual que ha tenido efectos muy positivos sobre la generación de puestos de trabajo y la economía, lo que evidencia que el proceso ha sido acertado, responsable y efectivo. Mantener el avance de este plan de reactivación es fundamental para garantizar la seguridad integral de más de 18 millones de trabajadores, su ingreso, su sustento y salud; sumado a impulsar la inversión, restablecer las actividades comerciales y de servicios y adecuar la economía colombiana a esta nueva realidad global”.

A pesar de anunciar su apoyo, tanto Fenalco como Acopi llamaron la atención frente a algunos aspectos que señalan está debilitando al empresariado. En el caso de Fenalco le pidieron al presidente que no admita nuevos toques de queda y ley secas: “hacemos un llamado para no aceptar tantas solicitudes adicionales de restricciones por parte de los alcaldes y gobernadores, como toques de queda y ley seca, que en nada contribuyen a evitar el contagio, pero que están causando más cierres de empresas, más destrucción de empleo e inestabilidad del sector empresarial”.

Por los lados de Acopi, señalaron que “hay mucha preocupación e incertidumbre para el sector empresarial, estamos esperando que se reactive la demanda, que no se ha dado apropiadamente. Por ahora, nos corresponde seguir esperando. Esto va a requerir muchos más recursos, no de créditos, sino de subsidios y de más fácil acceso para seguir protegiendo el empleo, que se va a seguir deteriorando”.

La posición de la Cámara Colombiana de Confección fue claramente negativa y anunciaron que el panorama de una prolongación del aislamiento es bastante negativo. “Un nuevo aislamiento es la hecatombe para el empleo y el tejido empresarial. Vemos que las empresas siguen con los mismos gastos: nóminas, arriendos, servicios públicos, obligaciones financieras y, como si fuera poco, ya los empresarios tienen que empezar a aprovisionarse para pagar los impuestos. Las empresas no aguantan seguir pagando nómina, obligaciones financieras y, aparte de eso, sacar nuevos recursos para pagar los impuestos. Vemos que la cifra de desempleo cada mes es rampante y exponencialmente va creciendo. Nuevamente los empresarios se enfrentan a un periodo de incertidumbre, no sabemos en qué va a parar esto”, señaló.

Frente a las posiciones un tanto encontradas , lo cierto es que el aislamiento y la pandemia en sí han golpeado con fuerza la economía colombiana. La imposición de las medidas de cuarentena ha representado uno de los peores golpes en la historia económica del país. Las proyecciones del Gobierno hablan de una contracción de la economía de 5,5 % para el PIB de 2020 y un déficit fiscal de 8,2 % al finalizar este año (en 2019 fue de 2,5 %).

El impacto de la crisis podría impulsar la pobreza un 6,6 %, hasta llegar a 33,6 % (Fedesarrollo), lo que representaría una de las grandes derrotas en materia de política social en décadas. Este incremento, es el temor de algunos expertos, se podría dar a costa de la erosión de la clase media, que resulta clave a la hora de hablar de generación de capital, capacidad de compra, demanda de bienes y multiplicación del gasto.

Uno de los peores impactos de la crisis ha sido en desempleo, que este año ha logrado marcas históricas para abril y mayo: 19,8 % y 21, 4 %, respectivamente. Esto está relacionado con los impactos sobre las empresas. A nivel Latinoamérica, la Cepal espera que 2,7 millones de compañías cierren definitivamente sus operaciones por cuenta de la crisis del nuevo coronavirus.

En Colombia, las cifras de Confecámaras (gremio de las Cámaras de Comercio), aseguran que en el primer semestre la creación de empresas bajó 26,3 %. Abril fue el peor momento del año: en el mismo mes de 2019 nacieron 29.031 compañías, mientras que en este periodo de 2020 se registraron sólo 3.802 nuevas unidades productivas. Para el primer trimestre, el PIB del país fue de 1,1 % y la cifra asusta si se tiene en cuenta que apenas se registraron unas dos semanas de cuarentena estricta para marzo. La medición del segundo trimestre, en opinión de analistas, puede arrojar un balance negativo.