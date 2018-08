Promotores de la Consulta Anticorrupción impugnaron sus resultados

La exsenadora Claudia López, una de las promotoras de la Consulta Anticorrupción realizada el pasado domingo, anunció a través de cuenta en Twitter que fueron impugnados los resultados de todas las mesas ante las comisiones escrutadoras, pues consideran que la Registraduría violó la ley al no reportar el total de sufragantes y tarjetones depositados que determinan el umbral de participación y solo reportó los de aprobación por pregunta.

"El diseño del sistema de preconteo, que no tiene valor juridico, no reporto el umbral de participación. En la cartilla que se les dio a los jurados se les decía que había un formulario E-11 en los que se debia reportar el número de sufragantes y el número de tarjetotes (...) por una razon que no comprendemos, no se si malintencionado o por descuido, no se contabilizó el umbral, no se reportó ni el total de sufragantes ni el total de tarjetones depositados", explicó López.

En este sentido, se le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) tener en cuenta este reclamo que, aclaró la excongresista, no se trata de una denuncia de que hubo fraude pero si de que el reporte de los resultados fue incompleto. López enfatizó además que cada pregunta fue aprobada por el 99%, peor lo que no se sabe es cuál fue el umbral de participacion, cuánta gente llegó a las mesas, pidió el tarjeton y, sin importar cómo lo marco, participó en el proceso. "El registrador Juan Carlos Galindo se negó a reportar es información", concluyó.

Desde la Registraduría se informó que no habrá pronunciamiento y que el caso pasa a manos del CNE.

Hoy impugnamos los resultados de todas las mesas ante las 2048 Comisiones Escrutadoras @CNE_COLOMBIA. @Registraduria violo la Ley, no reportó el total de sufragantes y tarjetones depositados que determinan umbral de participación. Solo reportó el umbral de aprobación por pregunta — Claudia López (@ClaudiaLopez) 28 de agosto de 2018

