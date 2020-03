Proponen excarcelación de presos no peligrosos ante crisis por Covid-19

Redacción Politíca

En carta al presidente Iván Duque, los senadores Rodrigo Lara, de Cambio Radical y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, le plantean la posibilidad de liberar algunos de los presos menos peligrosos detenidos actualmente en las cárceles del país o enviarlos a prisión domiciliaria, con el fin de evitar de que los penales se conviertan en “clusters” del coronavirus. La medida no incluiría a los presos considerados como los más peligrosos.

“Ahora bien, el éxito de una medida así depende de la celeridad con que se tome. Hacerlo tarde es no hacer nada. Si el Gobierno demora esta decisión, es posible que se vea en la necesidad de abrir más adelante las puertas de las cárceles a todos los detenidos, sin discriminar por su nivel de peligrosidad, tal como ocurrió recientemente en Irán”, señala la misiva.

Los congresistas solicitan una acción rápida en coordinación con los jueces de ejecución de penas, sin más dilaciones. “Es frustrante que la emergencia carcelaria se haya decretado después de los hechos de la madrugada del sábado, pero en todo caso los decretos que deriven de estas facultades extraordinarias, deben ser pertinentes para el fin principal que es combatir el Covid-19. El propósito, repetimos, debe consistir en liberar bajo la figura que considere el Ministerio de Justicia, a los reclusos que no representen peligro para la población”, agregan.

Lara y Velasco hacen alusión a lo sucedido en la noche del pasado sábado, cuando 23 reclusos murieron por impacto de bala en la cárcel Modelo de Bogotá, hecho en el que pidieron una investigación exhaustiva. “(…) también se presentaron protestas y cacerolazos en todas las cárceles del país, motivados por las infrahumanas condiciones sanitarias y de hacinamiento, pero en particular por el natural pánico que está produciendo en el país la propagación del Covid-19 (…) estamos contra el tiempo señor presidente”, señalan en la carta, advirtiendo que en las actuales condiciones de hacinamiento que tienen las cárceles del país, un solo caso de coronavirus sería “un contagio seguro para la mayoría, y una condena a morir para muchos”.

En su solicitud, los senadores plantean tres casos a priorizar en esa posible liberación o reclusión domiciliaria: 1) Personas condenadas o con medida aseguramiento por delitos menores a seis años. En particular las madres cabeza de hogar. 2) Presos no peligrosos, mayores de 55 años. 3) Presos no peligrosos, con enfermedad grave (enfermedades cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, enfermos con inmunosupresión y pacientes en tratamientos de oncología y diálisis o remplazo renal).

“Por último, si bien estas son las categorías prioritarias, de ser necesario se justificaría ampliarlas para lograr la reducción de los niveles de hacinamiento actuales, con los cuales es imposible evitar la propagación del virus Covid-19. El propósito principal deber ser la salud pública y mantener en prisión a los reclusos más peligrosos”, dice el mensaje.

Y concluye: “Esperamos que esta situación lleve a que el país, los medios y las autoridades, reflexionamos sobre las consecuencias de políticas criminales desordenadas y populistas. Ante estado de cosas inconstitucional, la urgencia y el interés superior del país apremian”.