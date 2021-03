Proponen que congresistas solo puedan ser elegidos por tres periodos

Las restricciones también serían para diputados, concejales y ediles. El proyecto de Acto Legislativo es liderado por Angélica Lozano y Juanita Goebertus.

En 2018, la consulta anticorrupción tuvo una participación histórica. No obstante, no consiguió superar el umbral para que su mandato fuera obligatorio. Pero, aún así, diferentes sectores, incluyendo el Gobierno, se comprometieron a sacar adelante sus propuestas a través de la vía legislativa. Tres años después, varios de los puntos no han prosperado en el Congreso y el apoyo del Ejecutivo se ha diluido.

Esto no ha evitado que varios miembros de la Alianza verde sigan insistiendo en sacar adelante los puntos de la consulta. Para una muestra está la senadora Angélica Lozano y la representante Juanita Goebertus. Ahora último, radicaron un proyecto de acto legislativo para limitar los periodos de congresistas, diputados, concejales y ediles.

Tal como proponía la consulta anticorrupción, la iniciativa presentada por las congresistas verdes apunta a que los legisladores de distintas instancias solo puedan ser elegidos por 3 periodos para la misma corporación, sin importar si los periodos son consecutivos o no. Esto implica que se eliminaría la reelección indefinida que tienen estos cargos en la Constitución de 1991.

“Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y distritales y Juntas Administradoras Locales, no podrán ser elegidos por más de tres (3) períodos, consecutivos o no consecutivos en la misma corporación”, de esta forma quedaría el artículo 126 de la Carta Magna, que estipula las restricciones que tienen los servidores público para su elección o designación.

El mismo proyecto busca reformar el artículo 133 de la Constitución para que quede estipulado que ningún miembro de un cuerpo colegiado podrá elegirse por más de tres periodos desde que entre en vigencia dicha reforma. De ser aproabada antes de las elecciones de marzo de 2022, esto impicaría la salida del Congreso de algunos miembros que se han perpetuado en su curules por décadas.

Además, la propuesta acabaría con casos como el de Roberto Gerleín, que fue senador de forma ininterrumpida por 44 años. Por otro lado, establecería en 24 años el máximo en que una persona podría ser congresista: 3 periodos en la Cámara y 3 periodos en el Senado.

Según las autoras del proyecto, esta iniciativa es una deuda que se tiene con los 11.300.109 de colombianos que votaron sí a esta propuesta en 2018 en la consulta anticorrupción. Por otro lado, en la justificación del proyecto, esta hablaron de que la releección o no de los legisladores es un debate que se viene dando desde la antigüedad, cuando Aristoteles propuso que se diera la rotación de las personas en el poder debido a la corrupción inherente que este causa en las personas.

Por otro lado, ambas congresistas expusieron los argumentos a favor o en contra de permitir las reelecciones indefinidas de los legisladores. Frente a los argumentos a favor, estas señalaron que en la teoría los políticos que se pueden reelegir “serán menos corruptos que aquellos que no tienen esta posibilidad”. Esto último porque para mantenerse en el cargo buscarán alinearse con la voluntad popular y abstenerse así de posibles escándalos.

Además, la reelección parlamentaria, según las congresistas del Verde, sirve como premio o castigo a los congresistas: “una importante herramienta para manifestar la soberanía popular, premiando o castigando, a través del voto, a sus respectivos representantes para ejercer un nuevo período, y garantizar la democracia”.

Por otro lado, estas exponen que la reelección indefinida puede garantizar que los congresistas se atornillen en sus cargos para aprovechar los beneficios legales que tiene su fuero. Por lo que podrían cometer delitos y gozar de una especie de impunidad por el trato especial que les brinda el ordenamiento colombiano.

“Cuando no existe la reelección indefinida, los políticos tendrán menores incentivos para la corrupción, ya que existe la posibilidad de que los gobiernos futuros realicen retaliaciones exponiendo cuando han tenido un mal comportamiento”, argumentaron las autoras a favor del texto que radicaron esta semana.

Además, las dos congresistas expresaron que, en vez de garantizar que los congresistas se alineen con la ciudadanía para mantener sus cargos, los cierto es que en el contexto colombiano ha demostrado que los que quieren quedarse en sus curules buscan los intereses privados, para que estos garanticen su reelección.

Como este es un acto legislativo, el proyecto tiene que obligatoriamente pasar por ocho debates, cuatro en este periodo y cuatro en el 2021 II. Sin embargo, anteriormente propuestas similares no han tenido mucho éxito y justo en el año prelectoral este tipo de propuestas no tiene la mejor recepción en el Congreso.