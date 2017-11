¿Propuso Petro una alianza con Claudia López y Sergio Fajardo?

La campaña presidencial de 2018 tiene todavía muchas incertidumbres y pocas certezas. Una de ellas, es que el candidato que quiera llegar a la segunda vuelta, tendrá que establecer una alianza sólida capaz de enfrentar una maquinaria política aceitada.

Todavía esas alianzas están lejos de concretarse. Los candidatos aún se sienten fuertes para competir en las urnas, pero de aquí a que las cosas se decanten falta mucho. Las alianzas, tarde o temprano tendrán que llegar.

En las últimas horas se registró un inesperado coqueteo político en un foro en el que participan los candidatos a la presidencia de la República, Claudia López, Frank Pearl, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Durante el evento denominado, ’Perspectivas sobre Colombia 2018', realizado en la Universadad Javeriana de Cali, el exalcalde de Bogotá lanzó una sorpresiva.

Luego de hablar de la necesidad de ejecutar transformaciones y reformas para lograr la salud y la educación que los colombianos merecen, Petro, mirando a sus contertulios, señaló: "Le diría a los aquí presentes, oiga…¿nos juntamos?". La propuesta generó un sonoro aplauso.

Claudia López tomó agua, Fajardo y Pearl se miraron fugazmente y sonrieron.



"Si nosotros no nos juntamos, vamos a terminar en una disperción de tal magnitud que los que van a definir los destinos de Colombia en el momento crucial, pueden determinar un camino oscuro. Hay que tomar esa decisión. O nos unimos, o el país se lo lleva el que sabemos", sentenció Petro.

Sin mencionar otros nombres, el exalcalde de la capital de la República señaló que "más allá de los aquí presentes, hay que establece alianzas porque hay personas que sienten que algo no está funcionando en Colombia, que hemos llegado a un momento de agotamiento, que quienes han liderado este país con apellidos de linajes, no son capaces de gobernar más, la gente siente que hay incapacidad en los gobiernos, que hay una incapacidad de la misma sociedad".

¿A quién se habrá referido Petro con otras propuestas políticas que no estaban en ese auditorio? Hay pistas. En un diálogo que Imelda Daza, formula vicepresidencial de Rodrigo Londoño (Timochenko), sostuvo con El Tiempo, señaló: "Con Petro hay mucha afinidad. La preocupación de él por el cambio climático, el tema ambiental y la educación es también una preocupación nuestra. Claro que hay enormes afinidades, no así con los demás candidatos, pero no quiere decir que no pensemos que, si lo trascendental es el tema de la paz, haya un solo candidato y lo apoyemos sin importar mucho su procedencia política".