Proyecto de borrón y cuenta nueva no ha sido radicado para revisión constitucional

La Corte Constitucional respondió un derecho de petición del representante César Lorduy, de Cambio Radical, asegurando que el proyecto no ha sido recibido para su revisión y control.

A pesar de que la conciliación del proyecto de ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo fue aprobado el pasado 11 de junio, aún no ha sido radicado ante la Corte Constitucional que, por tratarse de una ley estatutaria, deberá hacerle control constitucional para que, posteriormente, pueda ser sancionada por el presidente Iván Duque Márquez.

El hallazgo lo hizo el representante a la Cámara César Lorduy, de Cambio Radical, uno de los promotores de la iniciativa de autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco. El congresista, consultado insistentemente en sus redes sociales sobre el futuro del proyecto, envió un derecho de petición a la Corte Constitucional para que se le informara si ya estaba en manos de ese tribunal.

“Luego de verificar el programa de radicación y gestión de esta corporación, se estableció que el mencionado asunto aún no ha sido recibido en la Corte Constitucional para su control y revisión”, fue la respuesta que le dio la secretaría general de la Corte Constitucional al Lorduy.

“Con el objeto de darle una información veraz a los ciudadanos que siguen con sus sueños y esperanzas de recuperar su vida crediticia y que todos los días me preguntan por todas las redes sociales, me vi obligado a preguntarle a la Corte si tal proyecto había llegado a su despacho. Lastimosamente no ha sido así, y obviamente causa dolor que desde el 20 de junio que terminaron las sesiones anteriores hasta la fecha, tal proyecto, tan importante para la gente, no ha llegado a la Corte”, comentó Lorduy.

A la exigencia para que se radique cuando antes el proyecto de ley en la Corte Constitucional y pueda seguir su trámite para convertirse en ley de la República también se unieron otros congresistas. “Lorduy descubrió que el proyecto de ley aprobado en la legislatura pasada por el Congreso de la República, que se conoce como borrón y cuenta nueva reposa en Senado y aún no ha sido enviado a la Corte constitucional para su revisión”, publicó en su cuenta de Twitter en representante liberal Carlos Ardila.

Por su parte, el senador David Barguil, autor del proyecto, manifestó: “Exigimos al Senado y a la Cámara de Representantes que envíen cuanto antes a la Corte Constitucional nuestro proyecto aprobado de borrón y cuenta nueva. Esta iniciativa se aprobó el 11 de junio en el Congreso y casi dos meses después no ha sido enviado a la Corte para su revisión”.

Si el proyecto fue aprobado el 11 de junio por el Congreso, quiere decir que luego de dos meses, aún no hay registros de su radicación en la Corte Constitucional, de acuerdo con el derecho de petición respondido por el alto tribunal.

El proyecto de borrón y cuenta nueva, en pocas palabras, busca una amnistía por una única vez para las personas que se pongan al día con sus deudas dentro de los primero 12 meses de vigencia de la ley o ya lo hayan hecho con anterioridad y salgan de los reportes en centrales de riesgo en un máximo de seis meses.

