Proyecto de 'Pago a Plazos Justos', a punto de hundirse en el Congreso

* Redacción Política

La iniciativa busca que las grandes empresas paguen sus facturas a las pymes en un plazo no mayor a 60 días. El representante Mauricio Toro, de los verdes, denunció que algunos legisladores no han querido dar el debate de frente al país y han utilizado toda clase de artimañas para que se hunda.

Tremenda sorpresa, con susto incluido, se llevaron este lunes los trabajadores del Capitolio Nacional al ver en los diferentes pasillos un aviso que decía: “Atención. Se informa que a partir del presente mes, los pagos de los salarios de congresistas, funcionarios y asesores de Unidades Técnicas Legislativas (UTL), se realizarán cada 180 días”.

Sin embargo, todos sintieron un alivio cuando supieron que los carteles eran una iniciativa del representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien de esta manera buscaba visibilizar lo que considera es el “grave problema” que hoy en día sufren las medianas y pequeñas empresas del país

“Ese miedo que sintieron todos los trabajadores del Congreso es la realidad de miles de emprendedores que hoy están sometidos a una política injusta de pagos por parte de las grandes empresas”, manifestó el legislador.

En este sentido, aseguró que después de un año de haber sido radicado, con la coautoría de 27 representantes de todos los partidos políticos, el proyecto de Ley 181 de “Pago a Plazos Justos”, la iniciativa está a punto de hundirse.

Precisamente, lo que busca el proyecto es que las empresas paguen sus facturas en un plazo no mayor a 60 días, pero este no ha podido ser discutido por la Plenaria de la Cámara de Representantes.



“Algunos representantes no han querido dar el debate de frente al país. Han utilizado toda clase de artimañas para que el proyecto se hunda y sigan siendo las grandes empresas las únicas beneficiadas con la política de pago a plazos injustos”, enfatizó Toro.

Según su denuncia, en múltiples ocasiones, desde el inicio de la legislatura, representantes de algunos partidos políticos han buscado dilatar y aplazar el debate, solicitando audiencias públicas o la creación de subcomisiones argumentando que no se ha discutido lo suficiente. Ahora se espera este martes, la Plenaria debata y apruebe el proyecto.