Luego de que fracasara el intento para evitar el pago cerca de $ 14 millones en gastos de representación, tres senadores de la oposición radicaron un proyecto para que estos no se paguen mientras las sesiones sean remotas.

La pelea en el Congreso de la República durante el fin de julio giró, durante varios días, alrededor de los denominados gastos de representación que reciben los parlamentarios. Esos recursos, que estás ligados al salario de los congresistas y a la actividad legislativa, rondan los 14 millones de pesos y fueron varios los senadores los que propusieron que, mientras se esté sesionando de manera remota, esta cifra les sea descontada.

El argumento es lógico. Esos recursos que reciben los congresistas son utilizados, en tiempos normales, para pagar viáticos, transportes, visitas a las regiones, entre otras cosas, pero esas actividades, como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, no se están desarrollando.

Sin embargo, el 30 de julio pasado se intentó en la Comisión Primera de Senado aprobar una proposición para quitar los 14 millones de pesos del salario de los congresistas hasta que el Congreso no retome las actividades presenciales y vuelvan a ser necesarios.

El intento no acabó allí y este lunes el senador Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia), junto a Angélica Lozano (Alianza Verde) y Alexánder López Maya (Polo Democrático), radicó un proyecto de ley que busca no solo evitar el pago de los gastos de representación, sino modificar su valor.

Contexto: A pesar de virtualidad, congresistas seguirán recibiendo $ 14 millones en gastos de representación

“El objeto de la presente ley es modificar la asignación de los gastos de representación para los miembros de la rama legislativa, los cuales solo se asignarán cuando se realicen las actividades parlamentarias de forma presencial en el Congreso de la República”, dice el primer artículo del texto que busca modificar la ley 4 de 1992.

De igual manera, proponer fijar “como tope máximo para los gastos de representación, 10 salarios mínimos mensuales, los cuales no se pagarán cuando se realicen sesiones remotas”. Eso, a plata de hoy, sería un poco más de $ 8′778.000 y no 14 millones de pesos, como está actualmente estipulado.

Para los autores de dicha iniciativa, esta “representa una reducción importante al gasto público que beneficia el interés general del Estado, especialmente en momentos en que las finanzas públicas requieren reducir cualquier fuente de gasto innecesario, o fuentes de erogaciones privilegiadas que no son consistentes con la real situación del país”.

“Con los recursos que se han pagado hasta ahora a senadores y representantes, por concepto de gastos de representación durante el periodo de sesiones virtuales se hubieran podido entregar 119.875 giros del programa Ingreso Solidario o haber cubierto a 22.046 hogares con una renta básica de un salario mínimo durante un mes, o haber cubierto 11.179 días de atención en una UCI”, agregan.

Según el senador Bolívar, la idea es agregar un artículo “para que cuando el Congreso se reúna de manera virtual, por períodos prolongados, los congresistas no puedan cobrar los gastos de representación que, se supone, son un gasto específico, que no es otra cosa que el hotel, los arriendos, los gastos en los que incurre un congresista que vive fuera de Bogotá y que viene a legislar a Bogotá. Como estamos en las casas, lo más decente es devolver ese dinero o no cobrarlo, pero como seguramente los senadores no tiene la voluntad de hacerlo, que se obligue a través de una ley”.