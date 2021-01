Proyecto propone que SOAT sea cobrado por tiempo que se use el vehículo

La iniciativa, que no ha sido discutida en Comisión, busca que los cobros sean en periodos anuales, trimestrales o mensuales. La intención es que se pague por el tiempo transitado.

Debido a la premura de temas como la reforma electoral, el Congreso dejó varios temas sin discutir el semestre pasado. Entre los muchos proyectos en lista de espera, en la comisión sexta quedó una iniciativa para cambiar de forma radical la forma de pagar el SOAT en el país. El texto del representante Franklin del Cristo Lozano propone que este seguro obligatorio solo se pague por el tiempo real de circulación de los vehículos.

El proyecto, que apenas consta de una página, propone reformar el numeral 2 del artículo 193 del decreto 663 de 1993. De esta forma, el apartado que fija las vigencias de la póliza quedaría de la siguiente manera: “La vigencia de la póliza de seguro de

daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito será anual, trimestral o mensual, incluidos los vehículos que circulen por las zonas fronterizas y para los vehículos importados que se desplacen del puerto a los concesionarios para su venta al público”.

En otras palabras, esto quiere decir que los dueños de los automotores podrían elegir el tiempo de SOAT que quisieran comprar, contrario a la actualidad, donde se obliga a que la póliza sea de un año. Para el proponente, esta iniciativa es necesaria debido a que la pandemia por el COVID-19 llevó a que las personas se quedaran en sus casas y estacionaran sus vehículos.

Con los automotores quietos, expresó el autor de la iniciativa, “se reducen factores de manera directa como la contaminación ambiental, la contaminación auditiva y obviamente el riesgo de sufrir accidentes de tránsito”. Esto implica que no es necesaria la cobertura todo el tiempo de un seguro como el SOAT, diseñado para atender a los implicados en un accidente de tránsito, sino cuando únicamente el vehículo esté en pleno uso.

Según el autor, cualquier vehículo que por diferentes razones no es usado a diario o con frecuencia, es injustificado “el pago de la totalidad de la anualidad de la póliza de seguro”. Asimismo, Lozano señaló que el SOAT anual “es un cobro excesivo porque un vehículo que esta parqueado por un determinado periodo de tiempo no debería asumir el costo de un riesgo que evidentemente no está corriendo”.

Para soportar los argumentos dados anteriormente, al representante señaló que cifras demuestran que durante la pandemia la accidentalidad bajó cerca del 35%. Esto implicó que las aseguradoras se habrían quedado con un mayor porcentaje a favor, pues una buena parte de los recursos pagados por el SOAT no habrían tenido que ser invertidos para cubrir las consecuencias de un accidente de tránsito.

Además, el autor de la iniciativa señaló que el golpe al bolsillo de los colombianos por la pandemia se podría alivianar si se les cobrara únicamente por el tiempo que usen el SOAT. De igual manera, entre las justificaciones de lo que sería un SOAT parcial está que se disminuiría la evasión de este seguro, pues las personas que usan pocas veces el vehículo normalmente prefieren arriesgarse a no tener el seguro obligatorio a pagar por una póliza que no usarán en buena parte del tiempo.

De manera similar, el representante Lozano señaló en las justificaciones que este tipo de cobros incentivaría no usar los vehículos, pues por pagar menos, las personas solo comprarían el SOAT por el tiempo necesario y guardarían el carro el resto del tiempo. Esto también, para el autor, influiría en una mayor calidad del aire en las ciudades, pues habría menos carros circulando.

El tema del SOAT ha sido de discusión reciente en el Congreso. Este semestre, la misma Comisión Sexta que tiene que estudiar este proyecto aprobó una iniciativa que disminuiría las tarifas de esta póliza. El descuento se haría de forma progresiva cada año y servirían de premio para aquellos no han visto afectada la póliza por accidentalidad.