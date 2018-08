Proyectos de Consulta Anticorrupción no serán radicados, por ahora, en el Congreso

Como un acto de cortesía y con el fin de no generar un choque con el mismo gobierno, los promotores de la Consulta Anticorrupción realizada el pasado domingo en el país, que no alcanzó el umbral pero obtuvo un apoyo significativo de 11,6 millones de votos, anunciaron que, por ahora, no radicarán en el Congreso los cinco proyectos que habían anunciado y que apuntan a materializar los mandatos del mecanismo de participación popular.

Además, según explicó la exsenadora Claudia López, una de las promotoras de la Consulta, la idea es ponerlos también durante una semana a consideración de la ciudadanía y las mismas bancadas en el Legislativo, para tratar de mejorar las iniciativas y para que haya un consenso pleno de todas las fuerzas política.

“El señor presidente Iván Duque nos ha invitado mañana a que acordemos una agenda de trabajo común para radicar los proyectos de la Consulta Anticorrupción y para que se cumpla el mandato. No nos parecía cortés que él nos haga esa invitación a una agenda común y nosotros radicarle por anticipados los proyectos. Vamos a pedirle que nos demos una semana para discutir los textos, acordarlos y radicarlos en máximo dos semanas y le pediremos que vayan con moción de urgencia de parte del Gobierno”, manifestó López.

Asimismo, señaló que los partidos de oposición al Gobierno, principales promotores de la Consulta, apoyarán los tres proyectos que ya el gobierno Duque radicó en el Congreso como instrumentos de lucha contra la corrupción. “Estamos listos también a acompañar iniciativas que vengan de otros organismos de control o de otros partidos, que tengan por propósito mejorar el paquete anticorrupción”, concluyó la excongresista.

